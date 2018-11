NYTT BAND: LØV, fra venstre: Øystein Skar, Martin Halla og Marte Eberson. Foto: FRODE HANSEN

Highasakite-medlemmer danner bandet LØV med «The Voice»-vinner Martin Halla

Stiger opp av bandbrudd-asken med musikk velsignet av regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen og «Skam»-stjernen Herman Tømmeraas.

Marte Eberson og Øystein Skar har det siste halvannet året stått midt i en opprivende strid i et av Norges største popband, Highasakite.

Nå sier de at de overlater kranglingen til sin advokat, mens de selv fokuserer på sitt nye band, LØV.

Og nå som de ikke lenger har Ingrid Helene Håvik til å synge, har de slått seg sammen med Martin Halla, som vant TV 2-konkurransen «The Voice» i 2012.

LØVs første to låter slippes fredag. Og bandet har fått noe de selv kaller en «flying start».

Sangene blir nemlig inkludert i den velrenommerte regissøren Ulrik Imtiaz Rolfsens nye serie, «Semester».

– Jeg er utrolig glad for å ha med musikken deres. Den er stemningsfull og fet, perfekt for serien. Jeg digget det fra første stund, sier regissøren.

«Semester» er et ungdomsdrama som slippes på nett, og har «Skam»-stjernen Herman Tømmeraas i hovedrollen. Han er også med på eiersiden av Rolfsens prosjekt.

– Vi hadde egentlig ikke tenkt å gi ut musikk før etter jul, men da vi fikk muligheten bestemte vi oss for å fleske til, forteller Eberson.

– For oss er det veldig gøy å få anerkjennelse, at andre synes det er bra, før vi i det hele tatt har gitt ut noe.

– Det er dødskult at dette kom seilende vår vei. Avsindig fett, mener Skar.

Parallelt med Highasakite-striden har LØV holdt på i det stille et års tid. Konflikten om varemerket, som nå er inne i en ankefase , prøver de å holde på avstand.

– Vi har folk som tar seg av papirgreiene, og vi lar dem ordne opp i dette. Vi har jobbet så mye med det. Så nå er det deilig å fokusere på dette, deilig å kunne si at vi har holdt på med musikk også, sier Eberson.

Ulikt Highasakite

I et intervju med VG Helg nylig fremhevet deres motpart, Ingrid Helene Håvik, produsent Kåre Vestrheims betydning for Highasakite som svar på spørsmål om de forhenværende medlemmenes betydning for suksessen.

– Hun får ha sin oppfatning av alt som har skjedd, så får vi ha vår, sier Eberson.

– Hva har LØV til felles med Highasakite?

– I mine ører er det ikke mye likt, sier Skar.

– Det er jo meg og Øystein da, og det er en ganske stor del. Dette er også popmusikk, men ikke så massivt lydbilde, annerledes produsert, mener Eberson.

LØVs produsent er Ole Martin Skålnes, som blant annet har jobbet med Aurora Aksnes og Sigrid Solbakk Raabe, to av Norges største nye popstjerner de siste årene.

– Det gir kanskje litt pekepinn på hvordan vi låter. Men som et band .

Martin Halla ga ut et album i kjølvannet av « The Voice »-seieren, i 2013, men har ligget lavt som artist siden da.

Han er i likhet med sine bandkolleger jazzutdannet. Og røper at det neppe ville kommet mer musikk fra ham om ikke LØV hadde blitt en realitet.

– Soloprosjekt var ikke min greie. Band var det jeg drev med før «The Voice», og solo viste seg å være ensomt på alle mulige måter, sier han.

Forberedt på krangling

Bandnavnet LØV spiller ifølge medlemmene på måten man ofte uttaler det engelske ordet for kjærlighet med nordisk aksent.

Eberson påpeker imidlertid at det handler om mer enn det.

– Kjærlighet er viktig å huske på når man samarbeider. Når det blir krangling eller vi blir sure på hverandre, så må vi huske at vi er veldig glade i hverandre, og at vi ikke skal bli mistenksomme overfor hverandre.

Hun tror LØV har det samme kommersielle potensialet som gamlebandet, og gjør det klart at ambisjonene er store.

– Vi vil spille på masse fete steder, foran masse bra folk. Store festivaler, konstaterer Skar.