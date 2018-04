RESTENE: De to gjenværende medlemmene av Highasakite, Trond Bersu og Ingrid Helene Håvik, høres ut som...Highasakite. Foto: JØRGEN NORDBY

Singelanmeldelse: Highasakite - «Out Of Order»

Marius Asp

Publisert: 15.04.18 00:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-04-14T22:48:01Z

Highasakites første livstegn som duo vil trolig fornye fansens tillit.

4

LÅT: POP

Highasakite

«Out Of Order»

Det er ikke hverdagskost at band skalerer ned fra fem til to medlemmer i en håndvending. Men det er nettopp det som har skjedd i Highasakite-leiren siden sist.

Gruppens mye omtalte indre stridigheter det siste året har etterlatt originalmedlemmene Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu som enslige forvaltere av navnet. «Out Of Order» er deres første låt i dette nye formatet, uten at dét lar seg høre musikalsk.

På plussiden er bandets storslåtte tilbøyeligheter og – i beste forstand – patos tilbake for fullt etter fjorårets blodfattige Stargate-samarbeid «5 Million Miles». En hektende melodi får følge av lekker produksjon, og sangen bruker tiden den trenger på løfte seg til himmels helt på tampen.

Det finnes imidlertid elementer å trekke for her. Tekstlinjer som «I can't help thinking he's dancing all alone/ I'm hopelessly hoping he's lost on his own» er i beste fall kryptiske, og i verste fall reinspikka vrøvl.

I tillegg er det noe lett uforløst ved refrenget, som kan høres ut som noe de har hatt liggende på lur for nettopp en anledning som denne. Som en forsiktig smakebit på «nye» Highasakite står dette imidlertid til godkjent og vel så det.

MARIUS ASP

Denne artikkelen handler om Musikkanmeldelse

Musikk