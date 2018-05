MINNESTED: Utenfor George Michaels hjem i Highgate fortsetter det med å strømme på med hilsener. Foto: AP og Reuters

George Michaels familie ber fansen rydde opp

Publisert: 04.05.18

Helt siden George Michael døde 1. juledag 2016, har sørgende fans lagt ned bilder, blomster og lys utenfor hjemmene hans. Det vil de pårørende nå ha slutt på.

I et langt, vennlig brev på popikonets hjemmeside henvender faren Jack, søstrene Yioda og Mel samt vennen David seg til fansen. Brevet innledes med en takk til alle som har sendt trøsteord etter at George Michaels hund Abby døde i mars.

« Hun vil ble svanet, men det hjelper oss å tenke på at hun nå er gjenforent med Meggy, Mo og Hippy », skriver de om tidligere døde firbente venner.

Deretter går de rett på en sak, som de selv beskriver som «sensitiv». Familien mener nemlig at tiden er inne for å ta affære når det gjelder «sørgelundene» foran Michaels to hus i Highgate i London og i Goring.

Har gitt en frist

De skriver at de er rørt over å se hvor høyt «Yog», som var kallenavnet hans, var elsket.

« Likevel føler vi at vi ikke lenger kan be naboene akseptere det som normalt at så personlige minner skal bli liggende der de er », heter det i brevet.

De pårørende ber om at fansen kommer og fjerner alle hilsenene innen 27. mai, og kun etterlater det de ønsker at familien skal beholde.

« På den måten kan Mill Cottage og The Grove igjen fremstå i sin opprinnelige, enkle form », skriver de.

De opplyser samtidig at det vil ta tid før områdene rundt husene vil være fine igjen og ber om forståelse for at de trenger tid til å renovere områdene.

« Yog verdsatte privatlivet, og hjemmene hans var som himmelen for ham. (...) Vi vet at han på langt sikt ikke ville ønsket at nabolaget, som han var så glad i, skulle forstyrres », skriver familien.

George Michaels etterlatte takker samtidig naboene for at de har vært forståelsesfulle og taklet situasjonen med så stor verdighet.

Nyheten slo ned som en bombe 25. desember for to og et halvt år siden. Den britiske 80-tallshelten døde i sitt eget hjem , bare 53 år gammel. Det var kjæresten som fant ham livløs .

Obduksjonen viste at George Michael døde av naturlige årsaker .

