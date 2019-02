COUNTRYSTJERNE: Miranda Lambert, her på Country Music Awards i Las Vegas i fjor. Foto: STEVE MARCUS /Reuters

Miranda Lamberts ektemann ble pappa for kun tre måneder siden

Miranda Lambert (35) må tåle heftig omtale i amerikansk presse etter at hun giftet seg med Brendan Mcloughlin (27).

Den prisbelønte countryartisten giftet seg i hemmelighet 26. januar - uten at omverdenen hadde fått med seg at hun hadde ny kjæreste. Tre uker senere røpet hun begivenheten.

«Til ære for valentinsdagen ville jeg gjerne dele noen nyheter. Jeg har møtt mitt livs kjærlighet, og vi har giftet oss! Hjertet mitt er fylt til randen. Takk Brendan Mcloughlin for at du elsker meg for … meg», sprudlet Lambert på Instagram under et bryllupsbilde av seg og sin nye ektemann.

Men hvetebrødsdagene forstyrres av store skriverier i USA. Det har nemlig kommet frem at Mcloughlin, som er politimann i New York, nylig ble pappa til en gutt. People og E! Online er blant mediene som melder at 27-åringen skal ha fått barn med en annen kvinne tre dager etter at han møtte Lambert første gang – for kun tre måneder siden.

Det gjør saken enda mer pikant at kvinnen McLoughlin fikk barn med, ikke var hans kjæreste. Tvert imot skal Mcloughlin ha vært forlovet med en annen kvinne da barnet ble unnfanget. Forloveden skal ha fått vite om det angivelige sidespranget da den andre kvinnen var syv måneder på vei. Dermed brøt hun forlovelsen. Forlovedens mor har gått ut i pressen og gitt McLoughlin det glatte lag.

Hverken Lambert eller McLoughlin har kommentert skriveriene.

Trøblete romanser

Lambert er kjent for å vekke nesten like mye oppsikt for sitt turbulente kjærlighetsliv som for musikken. Etter at hun forlot musikerektemannen Blake Shelton (43) i 2015, tok det ikke lang tid før hun ble kjæreste med en annen musiker – Anderson East (30).

Men lykken ble kortvarig. Lambert brøt med East og innledet et forhold til Evan Felker (34), vokalist i bandet Turnpike Troubadours. De to møttes i fjor vår da han skulle varme opp for henne på tre av hennes turnékonserter.

Problemet var at Felker var gift. Trekantdramaet ble gjenstand for mye spekulasjoner i amerikansk presse. Lambert og Felker selv lå lavt i terrenget, men Felkers kone uttrykte seg i sosiale medier. Omverdenen hadde ikke fått med seg at også Lamberts forhold til Felker var over før det nylig ble kjent at hun hadde giftet seg.

Lambert har i perioder fått massiv hets i sosiale medier. I et intervju med HITS Daily Double presiserte sangstjernen i fjor sommer at hun ikke er feilfri:

– Jeg er ærlig om at jeg ikke er perfekt. Det er det eneste jeg kan være. Jeg banner, og jeg drikker. Jeg blir skilt og får hjertet mitt knust. Jeg knuser hjerter.

Også under bryllupsposten på Instagram, må paret tåle massiv motbør.

Også Blake Shelton var gift da Lambert og han forelsket seg i 2005. Sheltons ekskone, Kaynette Williams, søkte om skilsmisse med begrunnelsen «upassende oppførsel i ekteskapet».