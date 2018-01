Mia Gundersen i musikkvideo: - Jeg rødmet

Publisert: 19.01.18 14:05

MUSIKK 2018-01-19T13:05:24Z

Mia Gundersen (56) begynte å le da hun fikk tilbudet om å figurere i musikkvideoen til MGP-låten «Moren din» - men hun nølte ikke med å takke ja.

I musikkvideoen, som du kan se på VGTV øverst i artikkelen, spiller Gundersen mot artisten Vidar André «Villa» Mohaugen (26) og Jonas Thomassen (29).

Låten handler om å være forelsket i moren til kameraten, og Vidar Villa har allerede forklart at det er Thomassens mor, Kari (55) , som gjorde at han kom på ideen.

Sånn ble låten til - og dette mener Kari Thomassen selv

Mia Gundersen hadde aldri hørt om Vidar Villa før hun ble kontaktet.

– Jeg har selv vært med i Melodi Grand Prix tre ganger, så jeg synes det var veldig gøy å bli spurt om å spille i videoen. Men da jeg hørte sangen, rødmet jeg og tenkte «Å Gud», på vegne av alle mødre der ute. Samtidig er det et stort kompliment, og jeg føler meg beæret. Klart jeg måtte si ja, for det er jo bare moro, sprudler Gundersen overfor VG.

Hun mener at låten og videoen er «akkurat innafor» grensen for hva hun kan tillate seg å bli med på.

– Det er jo et fenomen at yngre gutter opplever at den aller første fascinasjonen for det motsatte kjønn, er en eldre kvinne, og kanskje er en mor. Så sånn sett er temaet «spot on».

Da Vidar Villa og Thomassen skulle finne en passende «MILF», den tvilsomme betegnelsen på en moden kvinne som gjør at yngre menn får tenning, sto Gundersen øverst på ønskelisten.

– Jonas og jeg snakket litt frem og tilbake før vi landet på det vi mener er det beste valget i Norge. Mia er en flott dame som byr på seg selv, og hun er i tillegg skuespiller, sier Villa.

Han damper opp videoen sammen med Gundersen, men noe kyss ble det ikke.

– Siden historien egentlig foregår mest i mitt eget hode, så prøvde vi å holde det så «clean» som mulig», forklarer Villa.

Thomassen synes det er greit at hans egen mor styrer unna selve videoen.

– Jeg tror mamma ser på det som en stor ære å bli spilt av Mia Gundersen, sier han.

Gundersen har sett videoen om og om igjen - og ler hver gang. Men hun legger ikke skjul på at den ligger nær opp til virkeligheten, all humoren til tross. På spørsmål om hun merker påtrykk fra yngre menn, svarer hun:

– Hvis jeg skal være helt ærlig, ja. Det har vært en del opp gjennom årene, og det er veldig søtt. Når 11-åringer sier til meg at jeg er pen, må jeg bare si takk og tolke det som en fascinasjon for kvinner generelt. Vidar og Jonas har med sangen truffet med et tema som har vært aktuelt gjennom alle tider.

Låten er ett av ti MGP-bidrag som skal kjempe om å få representere Norge i Eurovision Song Contest i Lisboa i mai. Gundersen tror at Vidar Villa og Thomassen absolutt har en sjanse.

– Jeg tror de kan treffe folkesjelen med dette. Noen rødmer, mens andre smiler. Gutta er skjønne, og låten fengende. Den berører et eller annet. Jeg heier, sier 56-åringen.

Hun forklarer at hun kjenner Stian «Staysman» Thorbjørnsen (35) og hans musikk, og at det er det nærmeste hun kommer kjennskap til Vidar Villa-sjangeren.

– Vi snakker om enkle tekster og lettfattelig musikk som mange liker. Det er blitt en stor musikkform, som vi må ta på alvor, mener Gundersen - for tiden også aktuell som dommer i «Norske Talenter».

«Moren din» er skrevet av Vidar Villa, Jonas Thomassen og sistnevntes yngre bor, Martin Thomassen. Musikkvideoen er produsert og filmet av Per Gunnar Fordal.