Hkeem om mamma: − Jeg skylder henne alt

Uten mamma hadde ikke Hkeem (23) fått den suksessen han har i dag. Nå åpner han også for kontakt med sin far. – Til syvende og sist er han jo faren min, sier Hkeem.

Rapperens sterke bånd til sin mor kommer klart frem i kveldens episode av «Hver gang vi møtes» på TV2. «Verdens sterkeste kvinne!» utbasunerer han på et tidspunkt.

– Hun er en sterk kvinne som har gått gjennom ting selv, men hun putter likevel alltid barna sine først, uansett hva, og hun har «sacrificet» mye ved å oppdra oss. Den kjærligheten jeg har fått fra min mor, kan ikke sammenlignes med noe. Jeg skylder henne alt, og skal sørge for å fortsette å gjøre henne stolt, utdyper Hkeem overfor VG.

Han ble eldstemann i huset i svært tidlig alder da faren bestemte seg for å forlate dem og flytte til utlandet. Storebror i huset var knapt i skolealder da han tok på seg ansvaret for to småsøsken på Stovner i Oslo der den lille familien hadde lite å rutte med.

For Hkeem – eller Abdulhakim Hassane, som er hans fødenavn – tok storebror-ansvaret helt automatisk.

– Jeg tenker ikke så mye over det for å være helt ærlig. Jeg tenker at det har blitt helt vanlig for meg, og at jeg er glad for at jeg har så mye ansvar for dem. Det er en god følelse, og det viktigste for meg er å gjøre familien min fornøyd, sier Hkeem.

Hkeem opplevde brå suksess med låten «Fy faen» i 2017. Den føk rett til topps på VG-lista og fikk senere Spellemannpris for Årets låt og en nominasjon som Årets nykommer. Året etter, i 2018, ble det nok en Spellemannpris for Årets video («Ghettoparasitt») sammen med regissør Thor Brenne.

Da VG traff Hkeem før innspillingen av TV-serien i fjor sommer, var det én ting han var klar på; han skulle ikke gråte, samme hvor mye det sippes i denne sesongen.

I kveldens episode av «Hver gang vi møtes» holder Hkeem seg kontrollert, men det er liten tvil om at flere av opptredenene, ikke minst Maria Menas utgave av den antirasistiske hymnen «Ghettoparasitt» (med hennes far, Charles Mena, på trommer!).

Den kjærligheten han opplever i programmet, minner han også på at han aldri har opplevd par-kjærlighet hjemme, og at han derfor strever med å komme i et forhold selv, forteller han.

– Det var faktisk noe jeg la merke til noen uker før jeg dro til «Hver gang vi møtes», og snakket med en kompis om det. Det er kanskje derfor jeg har commitment-problemer, og det er kanskje derfor jeg sliter med å snakke ut om følelser til andre. Det har vært mye kjærlighet i hjemmet, men på den harde måten. Vi viser gjennom handlinger i stedet for ord, sier Hkeem til VG.

Han har ennå ikke gitt opp håpet om en nærmere kontakt med en far han sjelden har sett eller møtt.

– Vi prøver å få kontakten igjen, for til syvende og sist er han jo faren min. Jeg vet jo heller ikke hva han egentlig gikk gjennom, og det begynte jeg å skjønne etter hvert som jeg ble eldre, men som et barn tenker man bare at man har blitt forlatt uten grunn.