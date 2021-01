Andreas «TIX» Haukeland spurte om å få synge på engelsk i MGP-finalen og fikk ja. Helt bestemt på språkvalget er han ikke ennå, mens Stavangerkameratene har tatt en avgjørelse. Foto: Hanna Kristin Hjardar

TIX vil synge «norsk» på engelsk i MGP-finalen

Både TIX og Stavangerkameratene har undersøkt muligheten om å synge sine norskspråklige bidrag på engelsk i MGP-finalen 20. februar.

MGP-general i NRK, Stig Karlsen, bekrefter dette overfor VG.

– Det har kommet en forespørsel fra TIX og Stavangerkameratene om å få fremføre sine låter på engelsk i MGP-finalen. Det for at det norske folk skal få vurdere låtene slik de vil fremstå i en eventuell Eurovisionfinale, sier Karlsen.

Ifølge ham var det ingen problemer knyttet til henvendelsen.

– Denne endringen har vi gitt tillatelse til, da det ikke endrer komposisjonen betydelig. Det finnes heller ikke noe i regelverket som forhindrer en slik endring.

MGP er en del av en internasjonal musikkonkurranse, og det er naturlig at mange ønsker å åpne kommunikasjonen med Europa ved å synge på et internasjonalt språk. sier Stig Karlsen til VG.

Ole Alexander Mæland, Kjartan Salvesen, Glenn Lyse og Tommy Fredvang i Stavangerkameratene tok en avgjørelse for en god stund siden - det blir engelsk i finalen og «Barndomsgater» har blitt til «Who I Am».

Kvartetten har også akkurat ferdigstilt versjonen til den engelske varianten,

- Vi synger på engelsk fordi vi har reell tro på at vi kan vinne, og at Europa vil ha «Who I Am». En engelsk versjon har vært del av planen når vi først skulle være med i MGP. Tidligere Stjernekamp-deltager Alexander Pavelich tente på låta og har sammen med den kanadiske country-låtskriveren Peter Daniel Newman skrevet den engelske teksten, uttaler kameratene via sitt plateselskap, daWorks.

Andreas «TIX» Haukeland på sin side gjør seg en smule mer mystisk på hva vi kan vente fra han den 30.februar. Via sitt plateselskap Universal Music sier han dette om sitt bidrag, «Ut av mørket»:

– Jeg har fortsatt ikke avgjort om jeg kommer til å opptre med den engelske eller den norske versjonen. Dette får dere svar på når jeg står på scenen 20. februar, sier TIX.

TIX og Stavangerkameratene er de eneste klare finalistene foreløpig som i utgangspunktet synger på norsk. I den kommende delfinalen på lørdag er det kun ett norskspråklig innslag, nemlig Ole Hartz’ «Vi er Norge».