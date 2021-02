DISNEY-STJERNE: Olivia Rodrigo er aktuell i «High School Musical: The Musical: The Series». Foto: DISNEY+

Olivia Rodrigo: − Livet snudde på et øyeblikk

Popkometen Olivia Rodrigo (18) føler seg tøff som tør å banne i sin aller første låt – hitballaden «Drivers Lisence».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Rodrigos debutlåt har ligget seks uker sammenhengende på topp i hjemlandet USA. I et intervju med New York Times og avisens videoserie «Diary Of A Song», forteller en oppglødd popstjerne om hvordan låten ble til.

– Jeg hadde nettopp fått lappen og kjørte rundt i nabolaget, mens jeg lyttet til musikk og gråt. Det var så mange intense følelser i hodet, og jeg gikk gjennom så mye, forteller hun.

Da hun kom hjem, satte hun seg ned ved pianoet og begynte å finne toner.

– Og så leste jeg gjennom dagboken min. Der sto det: «I got my drivers lisence last week». Det ble åpningen på sangen.

TV-PAR: Olivia Rodrigo og Joshua Bassett i rollene som Nini og Ricky. Foto: Fred Hayes / Disney+

Rodrigo, som hevder hun har skrevet låter siden hun lærte å snakke, mente straks at dette var hennes beste låt. Hun tok kontakt med produsent Daniel Nigro (38), som hadde oppdaget henne på Instagram.

At ungjenta var skuespiller i TV-serien «High School Musical: The Musical: The Series», ante ikke Negro noe om da han sporet henne opp. De to endte med å skrive «Drivers Lisence» sammen.

Trekantdrama

Rodrigo sier ikke noe i intervjuet om det som «alle» fans har grublet og spekulert på siden låten ble sluppet på nyåret – nemlig at sangen handler om et ekte trekantdrama mellom henne, ekskjæresten Joshua Bassett (20) og hans nye flamme Sambrina Carpenter (21).

PÅSTÅTT RIVAL: Sabrina Carpenter på Billboard Music Awards i 2019. Foto: NINA PROMMER / EPA

Men Rodrigo røper at det var krevende å synge den inn.

– Det følte som jeg skulle knekke hele veien. Så mye følelser, og så mye desperasjon og lidelse. Men det gjorde sangen til det den er.

Om hun fortsatt har kjærlighetssorg, så bærer hun ikke pred av det i videointervjuet.

– Jeg fikk lappen, og jeg gjorde en sang ut av dette. Så alt i alt var det verdt det, sier hun og ler.

«Cause I still fuckin' love you, babe», synger Rodrigo flere steder i låten. Akkurat det er hun litt stolt av.

– Jeg synes det er kult at jeg banner i min første låt. Det blir litt sånn «Se på meg, jeg er voksen», sier hun og ler – før hun raskt legger til:

– Voksen er jeg ikke, for jeg er bare 17, men ...

Intervjuet ble altså filmet før Rodrigo fylte 18 år lørdag for en uke siden.

POP-PRINSESSE: Olivia Rodrigo. Foto: Fred Hayes / Disney+

«Drivers Lisence» har i tillegg blitt et megafenomen på TikTok, der låten lever sitt eget liv. Fansen gjør egne tolkninger og poster snutter. Det synes Rodrigo er helt fantastisk.

– Jeg elsker dansevideoene, men er spesielt svak for alle hundevideoene, forteller 18-åringen i videointervjuet, som filmet hjemme fra hennes egen stue.

– Det er galskap. Livet mitt snudde på et øyeblikk. Det er helt sprøtt, forteller hun om den brå suksessen.

– Sangen topper verden over, og på alle strømmeplattformer, men selv har jeg ikke vært ute av huset mitt, sier stjernen, som på grunn av coronapandemien ikke kan reise rundt og opptre.

14. mai dukker Rodrigo opp i sesong to av «High School Musical: The Musical: The Series» på Disney+. Handlingen denne gangen dreier seg ifølge Today.com om at ungdommene skal sette opp «Skjønnheten og udyret».

Sesongfinalen i fjor sluttet med at Rodrigo i rollen som Nini delte et romantisk øyeblikk med Ricky, spilt av nettopp eksen Joshua Bassett.

Taler i låter?

Hvordan det går med de to på skjermen når de ikke lenger svermer i virkeligheten, er uvisst. Rodrigo har for øvrig aldri bekreftet offentlig at «Drivers Lisence» handler om Bassett og hans nye kjæreste. Sabrina Carpenter er også i Disney-stallen.

Spekulasjonene rundt balladen ble ikke færre da Bassett en uke etter ekskjærestens låtslipp serverte egen låt med tittelen «Lie, Lie, Lie». Én uke etter det kom også Carpenter med ny låt – «Skin», som fansen mener er et direkte stikk til Rodrigo.

15 år er gått siden Vanessa Hudgens (32) og Zac Efron (33) spilte i den første filmen om «High School Musical» på Disney. Også de to ble kjærester på settet, men forholdet varte ikke.