ROCKEVETERAN: Bruce Dickinson, her under et intervju med VG i 2017. Foto: Morten Ståle Nilsen

Bruce Dickinson fikk ny hofte: − Det lureste jeg har gjort

Iron Maiden-vokalisten (62) hadde store smerter under turneen i 2019. Nå føler han seg som en tenåring igjen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har fått 14 centimeter med titan operert inn i benet, forteller Bruce Dickinson i en videosamtale med Download Festival-vert Kylie Olsson.

Rockestjernen sikter til hoften som ble byttet ut i fjor høst, etter at Iron Maiden i likhet med artister over hele verden fikk alt program lagt på is som følge av coronapandemien.

Konserten på Tons of Rock i Oslo ble avlyst, men Iron Maiden har lovet å opptre på samme festival i 2022 i stedet. Og når Dickinson igjen kan innta scenen, blir det med fornyet energi.

Den ufrivillige turnépausen gjorde nemlig at briten i fjor høst bestemte å la seg operere. Dickinson hadde fått påvist artrose i den ene hoften, en form for slitasjegikt, som spesielt går ut over leddbrusken.

– Jeg sa til legen: Det er oktober, la oss gjøre det nå, for det kan hende at jeg skal på turné til neste år. Lite visste jeg, sier 62-åringen, som også måtte skrinlegge det meste av årets planer på grunn av coronasituasjonen.

REBELL: Bruce Dickinson på scenen i Bergen i 2014. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Han skal imidlertid sammen med resten av bandet opptre under Download-festivalen i Derbyshire i slutten av neste måned.

Superstjernen forteller at han under turneen for to år siden hadde enorme plager. I tillegg røk akillessenen.

– Jeg løper og hopper jo rundt på scenen, og etter 40 år med venstrehendt fekting, var hoften helt utslitt, sier rockeren, som er en lidenskapelig og anerkjent fekter.

– Den siste turneen var virkelig svært smertefull, presiserer han.

2016: Bruce Dickinson med sprell i Dortmund i Tyskland. Foto: Øyvind Nordahl Næss, VG

Det skulle ta enda litt tid før Dickinson skjønte at trening ikke gjorde saken bedre. Han bor for det meste i Paris og opplyser at han brukte mye av ledigtiden i fjor på å løpe opp og ned trappene i det seks etasjer høye leilighetsbygget.

Han satte også opp en liten fektearena på balkongen. Men smertene satte etter hvert en stopper.

I dag er han sjeleglad for at han gjennomgikk operasjonen.

– Det er det lureste jeg har gjort, sier Dickinson og forklarer at han føler seg som en ungdom igjen.

– Jeg har trent og løftet vekter, som jeg ikke har gjort siden jeg var 16–17. Jeg løfter glatt 100 kilo. Det er helt sykt hva kroppen kan mestre, sier han.

Dickinson har vært gjennom store helseutfordringer før. I 2014 ble han diagnostisert med kreft i munnhulen og på tungen – bare uker etter at Iron Maiden hadde lagt siste hånd på dobbeltalbumet «The Book Of Souls».

I dag er han kreftfri. Sykdommen og mye annet er utbrodert i 2017-biografien «What Does This Button Do?».

Det er for øvrig ikke bare fekting Dickinson holder på med når han ikke rocker. Han er filmprodusent og radioprogramleder, forfatter og ølprodusent. Ikke minst er han sertifisert flykaptein.

VG var med på denne flyturen – se VGTV: