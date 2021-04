PRØVER IGJEN: Bruce Dickinson og Iron Maiden er klar for Norge neste sommer. Årets Tons of Rock er avlyst. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Iron Maiden kommer i 2022

Rock-legendene i Iron Maiden er klar for Oslo og Tons of Rock-festivalen neste sommer.

Av Stein Østbø

Samtidig er det nå klart at pandemien setter en stopper også for årets festival.

– Iron Maiden er det ultimate drømmebandet for Tons of Rock og sto øverst på ønskelisten vår fra starten av. Det er ikke til å legge skjul på at både festivalen og publikum nå trenger noe stort å se frem til i 2022, når det ikke blir Tons of Rock Festival i juni 2021 på Ekebergsletta. Hva er bedre da enn Maiden til Norges største rock- og metalfestival? sier pressesjef for Tons of Rock, Lars Tefre Baade i en pressemelding.

I pressemeldingen siteres Iron Maidens manager, Rod Smallwood, på dette:

– Naturligvis er bandet enormt skuffet over enda en sommer uten turneer. Spesielt med dette helt spesielle Legacy-showet. De sender sine varmeste tanker til dere alle, vel vitende om at fansen føler det samme, sier Smallwood.

Datoen for Bruce Dickinson og resten av jernjomfruene blir 23. juni 2022. Alle som hadde billetter til de avlyste festivalene i 2020 og 2021 kan bruke sine billetter, eller få dem refundert via Ticketmaster.