Fans fortviler over Aurora Aksnes’ TikTok-suksess

Aurora Aksnes har fått en av årets mest overraskende internasjonale hits. Fans av artisten uttrykker misnøye med sangens nye popularitet og spredning i sosiale medier.

«Runaway» fra 2015 har lenge vært en favoritt blant Aurora-fansen.

Det var den Katy Perry tvitret om i 2015, og den var også låten som fikk Billie Eilish til å satse på musikken.

Nå spilles «Runaway» ca. 2,4 millioner ganger daglig på Spotify globalt, hvor sangen har vært blant de 20 mest populære i over en uke.

I skrivende stund på 18. plass, med Justin Bieber og Cardi B rett bak seg.

Den nye Aurora-bølgen tok for alvor av i februar, da 24-åringen fra Os blant annet publiserte denne videoen:

Midtveis i mars ble filteret «Runaway Aurora» gjort tilgjengelig på videodelingstjenesten TikTok.

En ukes tid senere begynte brukere for alvor å kaste seg over den silhuettbaserte effekten.

Nå har TikTok-videoer med hashtagene #RunawayAurora og #aurorarunaway blitt sett nesten en milliard ganger.

– «Runaway» var jo allerede enormt populær på TikTok lenge før dette, sier Kim Paulsen, daglig leder i Aksnes’ plateselskap Petroleum.

– Men da Aurora fikk hashtag-utfordringen #aurorarunaway og selv brukte det, ble «Runaway» på et vis soundtracket til dette filteret, og delt massivt fra hele verden på TikTok.

– Virkelig ødelagt

På Twitter går det nå få minutter mellom hver gang Aurora og låten nevnes. De fleste meldingene er hyggelig lesning for artisten.

Men nå som «Runaway» løper løpsk er det ikke alle Aurora-fans som er like fornøyd med at deres favoritt plukkes opp og brukes i sosiale medier av gud og hvermann.

– Dere har virkelig ødelagt «Runaway» med Aurora ved å lage så mange bildekaruseller, heter det fra Twitter-brukeren gjengitt over her.

Brukeren identifiserer seg overfor VG som 22 år gamle Chitra Sharma fra Delhi i India – landet hvor «Runaway» nådde helt til topps på Spotify torsdag, låtens første topplassering.

På DM forteller Sharma VG at hun liker at Aurora får innflytelse, og at hun synes «Runaway» er en stor låt.

– Den fortjener all oppmerksomhet den får, og de bildekarusellene er også ganske kule, sier hun.

– Men etter at dette ble en trend har folk begynt å overdrive det, hvilket gjør at sangen mister sin essens.

Her er et utvalg andre klage-tweets postet de siste dagene:

Apparatet rundt Aurora synes imidlertid å ta kritikken med ro.

– Vår oppfatning er at Auroras fans virkelig i all hovedsak er veldig entusiastiske over alt som skjer rundt henne og «Runaway», sier Kim Paulsen.

Insta-hit

Også på Instagram har «Runaway Aurora»-filteret gått viralt. Dette har i sin tur gitt Aurora en halv million nye følgere på plattformen bare de siste par ukene.

– «Runaway Aurora» er i den grad blitt omfavnet, og er for tiden en av de mest brukte AR-effektene i Reels og Stories globalt, sier Camilla Nordsted, kommunikasjonsrådgiver for Facebook, som også eier Instagram.

«Runaway»-fenomenet er også en bransjenyhet internasjonalt.

Flere eldre låter har fått ny oppsving via TikTok, men «Runaway» ser ut til å ta dette til et nytt nivå.

I en fersk artikkel påpeker det amerikanske musikkbransjebladet Billboard at låtens suksess ikke kan sammenlignes med så mye annet enn den Fleetwood Mac hadde med «Dreams» sist høst.

En viktig forskjell er imidlertid at «Runaway» har levd sitt liv i noenlunde skygge til nå, mens «Dreams» for lengst var kanonisert før den tok av på TikTok. Den gikk blant annet til førsteplass i USA da den kom ut i 1977.

TIK-TOK AV: Fleetwood Mac, her i 1977. Bak, fra venstre: John McVie og Stevie Nicks. Foran: Christine McVie, Lindsey Buckingham og Mick Fleetwood. Foto: WARNER MUSIC

Ifølge Billboard er strømmingen av «Runaway» globalt tredoblet fra midten av mars til midten av april, fra åtte til 24 millioner i uken.