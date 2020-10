EKTEPAR: Tom Parker og kona Kelsey Hardwick, her avbildet hjemme i England i september i fjor, giftet seg i 2018. Foto: Yui Mok / PA Wire / NTB

Kreftsyk popstjerne ble pappa

To uker etter at The Wanted-medlem Tom Parker (32) fortalte at han er uhelbredelig syk, opplyser en bandkollega om familieforøkelse.

Nå nettopp

Den britiske musikeren innviet omverdenen i den alvorlige diagnosen for kort tid siden – via sosiale medier. 32-åringen har hjernekreft, og det er ikke er mulig å operere.

Parker og hans da høygravide kone, Kelsey Hardwick (30), snakket også om den vanskelige situasjonen i et åpenhjertig intervju med OK Magazine. Da var det gått seks uker siden 32-åringen fikk diagnosen.

les også The Wanted-medlem har uhelbredelig kreft

Nå opplyser en av Parkers bandkolleger i The Wanted, «Strictly Come dancing»-aktuelle Max George (32), at Parker og Hardwick har fått barnet. Paret har fra før en datter på 15 måneder sammen.

– Kelsey fødte i forrige uke. Tom er en fighter. Jeg snakket med ham i går, og det går fint, sier George til ITV ifølge BBC.

George røper imidlertid ikke babyens kjønn.

– Jeg visste at noe ikke var som det skulle, men jeg hadde aldri sett for meg dette. Man tror aldri at dette skal ramme en selv, uttalte Parker om kreften i bladintervjuet i midten av oktober.

Selv om artisten har fått vite at svulsten ikke kan opereres bort, og at kreften er uhelbredelig, nekter han å gi opp håpet.

– Jeg skal fortsatt være her. Jeg skal bekjempe dette, uttalte musikeren, som har kreftformen glioblastom i stadium 4.

les også Adele fleipet om vekttap: – Vet jeg ser annerledes ut siden sist

Ifølge Store Medisinske Leksikon er glioblastom en svært aggressiv form for kreft som utgår fra gliaceller i hjernen.

Parker er i full gang med livsforlengende behandling i form av både cellegift og stråling. Både han og kona har forklart at de håper på et mirakel.

Sammen med resten av irsk-britiske The Wanted opplevde Parker stor suksess i 2010 med hitlåter som «All Time Low», «Walks Like Rihanna» og «Glad You Came».

The Wanted var for øvrig blant artistene som opptrådte på VG Lista Topp 20-showet på Rådhusplassen i Oslo i 2013.

Etter at The Wanted tok pause i 2014, har Parker blant annet spilt i sceneoppsetningen av «Grease» i hjemlandet. Han har også kokkelert seg til semifinalen i «MasterChef».

Publisert: 28.10.20 kl. 06:04

Les også

Mer om Kreft VG-lista