GIR SEG: Neste år legger Kurt Nilsen ut på juleturné for aller siste gang. Nå vil han konsentrere seg hundre prosent om andre deler av karrieren. Foto: Frode Hansen

Kurt Nilsen slutter med juleturneer: − En epoke i karrieren er over

Kurt Nilsen (42) har talt; neste år blir det siste med juleturné.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Egentlig skulle årets turné være den siste, men dette året ble liksom litt halvgjort og spesielt. Så da blir neste år det siste, bekrefter Kurt Nilsen overfor VG.

Selv om han er sikker i sin sak, er vemodet der samtidig.

– Klart det. For meg er en epoke i karrieren over. Og jeg har lyst til å gå ut av den epoken både med verdighet og med et smell – eller på topp, om du vil. Da føler jeg at turneen også må være fullkommen, men det er den ikke i år, sier han.

I kveld starter Kurt Nilsen en konsertrekke på ti forestillinger på hjemmebane i Grieghallen i Bergen. På grunn av smittevernreglene i Norges nest største by får han et publikum på kun 50 personer pr. konsert.

Kurt Nilsen innrømmer at årets juleturné har vært av det «alternative» slaget.

– Det er litt spesielt her vi går rundt med munnbind og vasker hender hele tiden, men det har vært veldig fint, selv om vi spiller for færre enn det vi er vant til. Vi synes alle det er kjekt å få lov til å jobbe. Jeg merker det på gjengen rundt meg også – bandet, crewet, alle sammen – at de er sykt takknemlige for den muligheten, sier Kurt Nilsen.

Avgjørelsen om å gi seg med juleturneer har ikke kommet over natten, forteller han.

– Jeg har tenkt på det en stund, samtidig som opplevelsene har stått i kø, og det har vært helt utrolig å se at familier i alle aldre kommer tilbake år etter år. Og da snakker jeg virkelig om alle aldre; barn, foreldre, besteforeldre, onkler og tanter. Jeg trodde ikke at dette skulle bli så galimatias og stort som det ble, sier han.

– Men det er lenge siden jeg lagde ny musikk, og på et tidspunkt kommer spørsmålet om hva som er neste reise nå. Og det er ny musikk akkurat nå. Da må jeg ha hundre prosent fokus for å være i den boblen, sier Nilsen.

Kurt Nilsens konsertrunde før jul har vært den desidert største juleturneen her til lands siden 2010. Bare i fjor satte han ny rekord med 48.000 solgte billetter. Siden starten har rundt 320.000 vært på hans julekonserter.

Karrieren tok med andre ord en uvant vending for Kurt Nilsen da han i midten av september i 2010 gikk i studio sammen med Kringkastingsorkesteret (KORK) for å spille inn juleplaten «Have Yourself A Merry Little Christmas» som kom ut to måneder senere.

Hele syv år har denne juleplaten toppet VGs albumliste, senest sist uke. Kurt Nilsen sier at han likevel ikke føler at han er stigmatisert som «jule-artist».

– Det er ikke noe jeg går rundt og tenker på daglig, nei, skratter han.

– Jeg skjønner jo at folk forbinder meg med julen, men jeg elsker å være musikant og artist, og nå blir det gøy og spennende å reise på tur med helt andre låter og i et helt annet format igjen, sier Kurt Nilsen.

Tidligere i høst vakte det bestyrtelse i deler av musikkbransjen da årets juleturné ble tildelt 13 millioner kroner gjennom stimuleringsordningen til Kulturdepartementet. Aktører ropte opp om «moralsk bankerott», mens kulturminister Abid Q. Raja mente Nilsen ufortjent var blitt en huggestabbe for utålmodige kulturaktører.

Kurt Nilsen kunne ikke selv unngå å få med seg debatten.

– Jeg kjente litt på det, jeg gjorde det. Jeg følte nok kanskje at det var litt urettferdig og leit at jeg skulle få tyn for muligheten til å turnere og smøre de hjulene i Kultur-Norge som kunne smøres. Det er jo ikke slik at jeg sitter igjen med disse pengene, de brukes til turneen. Men sånn er det alltid; noen forstår kanskje ikke mekanismene fullt ut, og noen er kanskje litt for kjappe på labben med å uttale seg, sier Nilsen, som gleder seg til juleferie, pinnekjøtt på julaften og ribbe på førstedagen.

Men det blir feiring uten barn og barnebarn dette året.

– Vi pleier jo å samles alle sammen, med mor og unger, men i år blir det bare kjæresten og jeg. Det blir veldig koselig – og selvfølgelig med god mat og Donald og alt det der!