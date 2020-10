BRUS: Enkeltmannsforetaket Boy Pablo demonstrerer langt sugerør, for de lange tankene. Foto: 777

Albumanmeldelse: Boy Pablo «Wachito Rico»: Trist å være glad

Ustø indiepop blir ikke mer sjarmerende gledelig enn dette.

ALBUM: INDIEPOP

Boy Pablo

«Wachito Rico»

(777 Records)

Bergenske Nicolás Pablo Rivera Muñoz kom svinsende inn fra en nærmest usynlig sidelinje i norsk musikk for snart fem år siden. Enkeltmannsforetaket dekket et savn flere ikke var klar over at de hadde: Skrangleskeiv, gitarbasert musikk. Fritt for striglete algoritmetilbøyeligheter, i sitt eget skakke og svimlende univers.

Debutalbumet bygger et karakterunivers basert på alter egoet Wachito Rico. Der utfordringene rundt å komme seg inn i et forhold, og berg- og dalbanene som det medfører er det man sirkulerer rundt.

Multiinstrumentalisten skriver, spiller og synger det meste selv, med hjelp fra brødre, svogere og flere andre (blant annet Mattias Tellez) både her og der.

Det gjør ikke at han framstår helt unik, men det er ikke langt unna.

Her strekkes det mot noe som kunne vært Sondre Lerche om han hadde lyttet mer på Mac Demarco («Te vas/don’t go») til rene Tame Impala-pastisjer («Honey»). Samtidig som alt høres ut som Manchestersøylene New Order, om de hadde begynt å spille Happy Mondays-låter.

Eventuelt omvendt.

Det er uansett ikke så nøye. Gitarer og basser surrer i sin egne retninger. Synthene skaper vasstrukne klanger som bare såvidt klarer å sette sjøbein.

«Wachito Rico» er på ingen måte en perfekt debut. Man speiler seg ikke i egen fortreffelighet. I stedet er det musikk som våger å tøyse («Mustache») og er stolt av å være halvtomsete romantisk («Come Home»). Sistnevnte framstår som en tekst skrevet i den korteste formen for avstand mellom tanke og papir, der Pablo i starten synger om å ligger i senga, ser på regnet utenfor og tenker på at noen skulle vært der ved siden av ham.

En slags DeLillos-naivisme som blir passe brysom når man først henger seg opp i det. Skrudd sammen rundt surrete, sjøsyke synther og gitarer som noen ganger høres som de kommer ramlende ut av en karusell.

Uten å trekke for mange paralleller havner Boy Pablo i samme kategori som Girl In Red: Unge dyktige mennesker, som ikke interesserer seg i hva voksne bransjefolk synser om. Som gjør akkurat det som passer dem, og slik treffer det bredeste undergrunnpublikummet noen norsk artist har hatt umiddelbar tilgang til noensinne. Når man går globalt kan man fint leve mer enn godt på undergrunnen.

Alt er ikke like interessant. Åpningslåten er merkverdig håpløs. Men ethvert album som både har en så dansbar sak som «Leave Me Alone», og samtidig krediterer Kong David som tekstforfatter fortjener å bli lyttet til.

Selv om det inkluderer linjer som «Hey girl, do you like me? I guess that’s a stupid-ass question».

