TOM SAL: For to år siden satt NRKs prosjektleder Stig Karlsen i et tomt Oslo Spektrum og ventet på finaleinnrykk av flere tusen mennesker. I år blir det ikke publikum i det hele tatt, men Karlsen lover likevel en heftig MGP-sesong. Foto: Gøran Bohlin

NRK: − Tidenes viktigste MGP

Prosjektleder Stig Karlsen i NRK mener årets Melodi Grand Prix kan være direkte helsebringende. Og i år blir det garantert europeisk Eurovision-finale i Rotterdam også.

Publisert: Nå nettopp

Mandag formiddag rulles de første artistnavnene ut til årets utgave av Melodi Grand Prix (MGP). Foruten deltagerne til første delfinale kommende lørdag, skal seks forhåndskvalifiserte til finalen den 20. februar også offentliggjøres.

– Jeg mener årets Melodi Grand Prix blir tidenes viktigste, sier MGP-general og prosjektleder Stig Karlsen til VG.

– Jeg tenker at denne utgaven av MGP kunne ha inngått i helseplanen til Norge i en litt mørk og tung tid. Vi får ikke gått på teater, vi får ikke gått på kino og vi får ikke gått på konserter. Da kan gleden og engasjementet rundt MGP være det som gir oss en liten pause fra bekymringer om fremtiden, jobb og helse, mener han.

Selv om pandemien legger tunge skygger over kulturlivet, skal ikke årets MGP preges av dette, snarere tvert om, lover Stig Karlsen. Rekordmange artister er med – 26 i tallet. Tolv av disse skal konkurrere i selve finalen, mens seks av dem altså er forhåndskvalifiserte.

Det innføres også et «wild card» som gjør at alle som ikke gikk videre fra delfinalene likevel får muligheten til en finaleplass.

– Vi skal ikke gjøre dette halvveis, vi skal gå «all in». Jeg tror det blir en heftig sesong, men selvfølgelig annerledes. Vi kan ikke ha publikum i studio og vi innfører et strengt smitteregime. Intensjonen er uansett å gjøre årets utgave tøff og heftig, men også nær og varm, sier Karlsen.

Nærmest som vanlig lover prosjektlederen at årets utgave – inkludert finalen – blir tidenes beste. Ulrikke Brandstorp vant fjorårets finale, men fikk aldri muligheten til å representere Norge da coronaviruset satte en stopper for Eurovision.

– Svært mange snakket om at fjoråret var tidenes Melodi Grand Prix, og slik følte jeg det også – iallfall frem til vi snublet på målstreken da stemmesystemet knelte i finalen. Jeg mener vi sitter med en enda sterkere line up i år, ikke minst i miksen mellom strålende pophåndverk og god underholdning.

– Apropos stemmesystemet; hva gjør dere for å hindre at fjorårets skandale skjer igjen?

– Vår tekniske avdeling har gått tilbake, evaluert dette grundig og gjort store endringer i den tekniske arkitekturen som gjør at den samlede datakraften kan håndtere mye større trafikk og på en helt annen måte enn i fjor. Og så er systemet stresstestet og brukt i andre programmer som «Stjernekamp» siden sist, sier Karlsen som også i år skisserer både en andre og en tredje løsning.

– Skulle det likevel gå ned, kjører vi stemmegivning med gode, gamle SMS-metoden. Skulle vi være så uheldig at heller ikke dette fungerer, har analyseselskapet Norstat en folkejury som også er langt større enn i fjor, forteller han.

Det som er helt sikkert i år, er at det blir en internasjonal Eurovision-finale i Rotterdam den 22. mai. Garantien for dette er at alle deltagerland i forkant av den internasjonale finalen har spilt inn sitt bidrag live on tape som kan brukes dersom reiserestriksjoner gjør at deltagere ikke kan dra til Rotterdam, eller om deltagere må inn i karantene i løpet av uken Eurovision foregår.

European Broadcasting Union (EBU) opererer med fire scenarioer for arrangementet: Alternativ A er et normalt arrangement slik vi kjenner det, med fullt halloi og utsolgt sal.

Alternativ B foreslår sosial distansering med publikumsbegrensninger og mindre aktivitet for deltagerne i Eurovision-uken.

Alternativ C handler om reiserestriksjoner eller eventuell karantene for artister. Det er på dette punktet at live on tape-innspillingen kommer inn i bildet.

Alternativ D er full lockdown-situasjon der alle nasjoner stiller med sine live on tape-bidrag.

– Drømmescenarioet er jo alternativ A, men det tror jeg er urealistisk. Samtidig er det bra å være optimistisk og håpe på alternativ B, som handler om sosial distansering og et begrenset antall publikum i hallen. Uansett kommer vi til å gå i studio ganske umiddelbart etter den norske finalen den 20. februar med vår vinner for å spille inn låten live on tape, overvåket av EBU, slik alle deltagerland er pålagt å gjøre, sier Stig Karlsen.