STJERNE: Olivia Rodrigo, som her feirer en av et utall hitlisteførsteplasser hun har hatt i år. Foto: OfficialCharts.com/Shutterstock

Courtney Love kritiserer Olivia Rodrigo for å ha stjålet foto-idé

En av nittitallets rocklegender anklager årets største nye popstjerne for å plagiere berømt albumcover.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Courtney Love (56) var allerede kjent for å være frittalende da hun i 1994 ga ut albumet «Live Through This», som frontkvinne i bandet Hole. Platen kom ut fire dager etter at hennes ektemann, Nirvana-vokalist Kurt Cobain, ble funnet død, 27 år gammel.

Nå er albumcoveret kjernen i en offentlig disputt mellom Love og popstjerneskuddet Olivia Rodrigo (18). Riktignok primært en enveis-disputt.

STRIDENS KJERNE: «Live Through This»-coveret og Olivia Rodrigos promobilde på Instagram. Foto: Faksimile

Rodrigo postet denne uken et bilde av seg selv – gråtende, med rennende sminke, tiara og en stor bukett blomster.

Omtrent slik modellen Leilani Bishop fremstår på «Live Through This»-omslaget, altså.

Rodrigo-bildet promoterer hennes kommende konsertfilm «SOUR Prom». Tittelen spiller på at popstjernen gikk glipp av sitt eget skoleavslutningsball.

Ber om «manerer»

Courtney Love har repostet Rodrigos bilde både på Twitter, Instagram og Facebook, med en kommentar som gjør det klart at hun reagerer på likhetstrekk av noe slag.

Under Facebook-innlegget utdyper Love at hun synes Rodrigos manøver er «frekk», og at 18-åringens plateselskap Geffen burde bedt om lov enten fra Love selv eller «Live Through This»-coverets fotograf Ellen von Unwerth.

– Slik har det vært gjennom hele min karriere, så jeg bryr meg ikke. Men manerer er manerer!

Videre skriver Love at omslaget var hennes egen, originale idé.

– En greie du kanskje faktisk må leve et liv for å tilegne deg? Jeg vet ikke.

LEVD LIV: Courtney Love med ektemannen Kurt Cobain og datteren Frances Bean i 1992. Foto: FRED PROUSER/REUTERS

På spørsmål om hvorvidt hun er sint eller ikke, svarer Love at hun er «litt av begge deler», og legger til at hun verdsetter god oppførsel.

Hentet inspirasjon selv

En rekke av Loves følgere synes imidlertid hun er altfor hard mot unge Rodrigo, og heller burde føle seg beæret av at nåtidens unge stjerner ser opp til henne og gir kudos i form av referanser, både visuelt og musikalsk.

Flere viser også til at «Live Through This»-omslaget i sin tid var inspirert av horrorfilmen «Carrie» fra 1976 – noe coverfotografen selv fortalte om i et intervju med magasinet AnOther i 2019.

INSPIRASJONSKILDE: Sissy Spacek i tittelrollen i Brian DePalmas grøsserklassiker «Carrie». Foto: Moviestore/REX

– Courtney hadde ideen om å gjenskape scenen fra filmen «Carrie», som jeg også elsket, sier Ellen von Unwerth der.

– Elsker deg

Olivia Rodrigo har selv så vidt kommentert kritikken.

– Elsker deg og «Live Through This» sååå mye, skriver hun under Loves Insta-post.

KRANGLEFANT: Courtney Love, her avbildet i 2020. Foto: Isabel Infantes/PA Wire

– Olivia – velbekomme. Min favoritt-blomsterbutikk er i Notting Hill, London. Send meg DM for detaljer! Jeg ser frem til å lese brevet ditt, svarer Love med en blunke-emoji.

Den erfarne rockrebellen utdyper på Facebook at hun har bedt Rodrigo om blomster og et brev hun «jaggu håper er langt».

DISNEY-STJERNE: Olivia Rodrigo, her i «High School Musical». Foto: Fred Hayes/Disney+

Der kommer hun også med et stikk til Rodrigos bakgrunn som «High School Musical»-skuespiller:

– Lærer Disney barna lesing og skriving? Gudene vet. Vi får se.