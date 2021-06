INGEN CON-KURS: Manager Peter Peters (t.v.) og Madcon-medlemmene Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwa. Foto: Frode Hansen

Madcon vant klagesak mot Norsk Kulturråd – får over en million

Rapduoen og managerens selskap fryktet konkurs før jul. Nå har de fått medhold fra Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer – i at de fikk altfor lite fra Kulturdepartementets kompensasjonsordning.

Av Thomas Talseth

«Her mener vi at revisor har gjort en stor feil, og vi ønsker derfor å diskutere og bevise at opprinnelig beløp er korrekt. Men, for å kunne diskutere må vi jo forstå hvorfor dere så drastisk reduserer beløpet vi har søkt om? Vi står i fare for å gå konkurs!», skrev Madcon-manager Peter Peters til Norsk Kulturråd i november.

Da var det klart at han, Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam – i form av deres selskap Icon Live AS – kun fikk tildelt 231.000 av de 1,32 millionene de ba om i kompensasjon for konsertsommeren som uteble i 2020.

Nå får de mellomlegget på ca. 1,1 million.

Det opprinnelige kravet i søknaden fra Icon Live AS var basert på gjennomsnittsinntekten de hadde i perioden mai-august i årene 2017–2019. Kompensasjonsordningen skulle dekke opptil 50 prosent av dette.

Unntak

Imidlertid tok kulturrådets revisor utgangspunkt i artistenes uttak av overskudd fra konsertene i ovennevnte periode – i stedet for de samlede inntektene.

I sitt vedtak, som er endelig, gir Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer Madcon full støtte.

– Vi mener dette var den riktige avgjørelsen, og er glade for at klagenemnda var enige, sier Peter Peters til VG.

Nemnda gjør det imidlertid klart at også de i utgangspunktet mener det er riktig å avkorte kompensasjonen med nesten 1,1 million, i tråd med det regnskapsførte gjennomsnittsresultatet for perioden mai til august 2017-2019.

«Spørsmålet i det følgende blir om det likevel foreligger grunn til å fravike dette utgangspunktet i foreliggende sak», heter det i avgjørelsen.

Krangel om søkeprosess

Klagesaken har pågått i over et halvt år. I korrespondanse mellom kulturrådet og Madcons regnskapsfører kommer det frem at kulturrådet mener at artistene Icon Live AS representerer – altså Madcon – burde søkt kompensasjon selv.

«Men ettersom dette foretaket faktisk er eid av medlemmene Madcon består av og da søker om kompensasjon for sitt eget faktiske tap – er det jo faktisk også dette som har blitt gjort», parerer regnskapsføreren.

Nemnda viser til at fristen for å søke kompensasjon nå er utløpt, og at de to Madcon-medlemmene og deres manager ikke lenger har mulighet til å søke på ny og da fra hver sitt selskap.

«Når holdingselskapenes honorarinntekter er så tett knyttet til klagers virksomhet at de kommer fra samme underleverandørleveranse, fremstår det for nemnda som urimelig at artistene og manager Peter Peters’ tap ikke skal kompenseres etter ordningen i denne særlige situasjonen», skriver de.

Og videre:

«Nemnda kan ikke se at det ved utformingen av kompensasjonsforskriften har vært et bevisst valg at søkere som er organisert på en måte hvor artistene lønnes fra et annet selskap, og som ved en misforståelse ikke selv har søkt om kompensasjon, i enhver situasjon skal falle utenfor ordningen.»

– Særtilfelle

– Vi er veldig fornøyde med apparatet vårt rundt Madcon, som har gjort en god og grundig jobb med å forklare hvorfor vi har søkt nettopp slik vi har gjort, sier Peters.

Seniorrådgiver Thomas Hansen i kulturrådets kommunikasjonsavdeling sier at de nå følger opp vedtaket på vanlig måte.

– Vi har mottatt brevet fra klagenemnda, og ser at de legger vekt på at dette er et særtilfelle. Ut over dette har vi ikke hatt tid til å gå gjennom hele brevet ennå, og kan derfor ikke kommentere ytterligere.

POPPIS: Madcon live, her er Tshawe Baqwa i aksjon på Mini-Øya i 2016. Foto: Trond Solberg

Vedtaket legger opp til at Madcon kan kreve saksomkostninger. Manager Peters ønsker ikke å kommentere om de går til det skritt.

På spørsmål om hvordan det går med selskapet i lys av konkurs-uttalelsen før jul, svarer han:

– Alle våre selskaper har klart seg fint gjennom corona og vanskelige tider.