Sara Skorgan Teigen forteller: Sang «Adieu» til pappa Jahn på dødsleiet

Responsen fra det norske folk på Jahn Teigens bortgang var til enorm trøst for datteren, som nå forteller om sitt aller siste møte med faren.

Som VG omtalte torsdag, stiller Anita Skorgan (61) på «Lindmo» fredag kveld, sammen med datteren Sara Skorgan Teigen (35), som hun fikk med Jahn Teigen da de var gift på åttitallet.

Den legendariske popartisten døde 24. februar, 70 år gammel.

I «Lindmo»-intervjuet forteller datteren at hun sang Teigen/Skorgan-klassikeren «Adieu» til sin far mens hun holdt ham i hånden da han lå for døden.

«EN VENN»: Sara Skorgan Teigen med pappa Jahn i 2012, da statuen av ham i hjembyen Tønsberg ble avduket. Foto: Alf Øystein Støtvig

Hun fremførte den også i hans bisettelse.

– Grunnen til at jeg sang den i bisettelsen var det siste møtet jeg hadde med pappa, eller med kroppen hans. Da opplevde jeg at det kom en sang til meg, forteller Sara på «Lindmo».

SANG FOR PAPPA: Sara Skorgan Teigen. Foto: NRK

Hun sier at hun først sang en annen sang, som så gikk over i «Adieu».

– Og da jeg kom til «jeg vil alltid huske deg som en venn», så oppdaget jeg det at, det er det han er – en venn! Ja. Veldig sterkt, syntes jeg. Så da hadde jeg lyst til å synge den, forteller 35-åringen, tydelig beveget.

«Adieu» var en duett hennes foreldre vant Melodi Grand Prix med i 1982, og var Norges bidrag i Eurovision Song Contest det året.

Sangen har fått en spesiell posisjon i norsk pophistorie.

Den handler om å bevare vennskap selv om et kjærlighetsforhold tar slutt, og viste seg å bli profetisk: Jahn Teigen og Anita Skorgan giftet seg i 1984 og skilte seg i 1987, men forble venner til det siste.

– Enorm trøst

Etter Teigens bortgang ble det fortalt et skred av historier fra artistkolleger og andre venner, som understreket hva han betydde både for folk personlig og for norsk populærkultur.

Til Anne Lindmo forteller Sara Skorgan Teigen at hun normalt har vært litt vâr på slikt.

– Men det var bare hyggelig. Det ble en sånn enorm trøst, jeg blir rørt bare jeg snakker om det, og det var også litt av grunnen til at jeg hadde lyst til å være med her, da – fordi jeg hadde lyst til å takke dem.

MOR OG DATTER: Sara Skorgan Teigen og Anita Skorgan på «Lindmo», som sendes fredag kveld. Foto: NRK

Popstjernedatteren forteller at hun har fått brev fra barn etter at faren døde.

– Jeg fikk en helt fantastisk tegning hvor det står: «Det er dumt at Jahn Teigen er død!» Og så er det bare bilde av en sånn tegning med en jente hvor det bare spruter tårer – jeg knakk helt sammen, den var så fin.

Lagde «far-og-datter-avtale»

Sara Skorgan Teigen var i sin tid Norges mest omtalte «kjendisbaby», men har holdt lav profil i offentligheten i hele sitt voksne liv.

FERSK I OFFENTLIGHETEN: Sara Skorgan Teigen med mamma Anita og pappa Jahn – her seks dager gammel, 31. august 1984. Foto: Per Løchen

På «Lindmo» får hun spørsmål om hvorfor hun velger å la seg intervjue nå.

– Jeg har laget en far-og-datter-avtale med pappa, hvor jeg har lovet å handle i hans ånd. Vi var jo ikke helt enige om offentligheten og ikke. Jeg har alltid trivdes best med privatlivet i behold. Men, jeg handler i hans ånd, så her er jeg!

Publisert: 03.04.20 kl. 07:23

