SMILER IGJEN: Ulrikke Brandstorp er klar for nye eventyr, blant annet å synge nasjonalsangen ved åpningen av Impossible Games i kveld, Foto: Christoffer Gunnestad

Ulrikke Brandstorp: Ønsker seg julestemning i sommer

Vårt Eurovision-håp Ulrikke Brandstorp (24) har lagt et kaotisk halvår bak seg og fokuserer nå på spille inn juleplate, midt på sommeren. I kveld får hun også æren av å synge nasjonalsangen under åpningen av Bislett Games, eller Impossible Games som det heter i år.

– Året i år ble jo både for meg og mange andre ikke helt som man hadde sett for seg, innrømmer Ulrikke Brandstorp overfor VG.

– Men man må på et sett også gå videre på et tidspunkt, og jeg føler nå med ny musikk og nye eventyr på lur så gjør jeg dette. Sommeren skal brukes til å julestemning. Jeg er i full gang med å lage julealbum, noe som er veldig gøy og litt utfordrende kreativt sett nå i sommervarmen, sier Brandstorp som leende legger til at hun antar at mamma har litt luking i hagen som hun må hjem å hjelpe til med også.

Året startet så bra for den alltid like blide artisten med seier i den norske finalen av Melodi Grand Prix. Men allerede seierskvelden startet kaoset da NRKs stemmesystem brøt fullstendig sammen.

Det var likevel ikke tvil om at rett artist vant og var klar for å representere Norge under Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai. Men så kom coronakrisen og store deler av Europa, inkludert Norge, stengte ned. Eurovision ble avlyst.

LAGDE CORONA-MUSIKAL: Ulrikke Brandstorp og Christoffer Gunnestad (samboer og manager) lagde sin egen coronamusikal da de måtte sitte i karantene tidligere i vår. Foto: Privat

– Det skal sterk psyke til for å takle alt dette?

– Livet er fullt av oppturer og nedturer, og jeg jobber veldig med å fokusere på oppturene og det å aldri gi meg. Så jeg tror den mentaliteten har hjulpet veldig i en tid som ble vanskelig, uforutsigbar og usikker, sier hun.

Verken Ulrikke eller manageren Christoffer Gunnestad - som hun også bor sammen med - har ligget på latsiden i coronatiden. De kaller leiligheten sin på Majorstua i Oslo for Casa The Kaos, og den ble gjenstand for en hel coronamusikal i denne tiden.

Det er noe hun ikke kommer til å glemme fra coronakrisen.

– Jeg kommer vel til å huske best det å være i karantene i fem dager som ble brukt til å tvinge manageren min Christoffer med på å lage corona-musikal - jeg tror han er veldig glad for at det ikke var 14 dagers karantene vi hadde, skratter hun.

– Kan man lære noe av å leve gjennom en coronakrise?

– Jeg tror og håper at alle setter litt mer pris på de fine hverdagslige tingene; At det for eksempel kan være like fint å telte i hagen som å dra på ferie et sted. Jeg vet det i alle fall med meg selv at jeg nå setter mye mer pris på de små tingene i livet som man kanskje tok mer for gitt før coronakrisen.

Da Ulrikke Brandstorp lanserte en remix av vinnerlåta fra Melodi Grand Prix i mai, «Attention», la hun også ut en danse-challenge på TikTok som i øyeblikket har to millioner visninger.

Nå gjør hun det samme med den splitter nye låta «What Would You Do For Love».– - Jeg er fortsatt veldig ny på TikTok, men jeg syns det er utrolig gøy! Jeg elsker jo å danse, også liker jeg at det er så lekent og upolert – ingenting er for rart eller teit, sier hun.

En annen ting som har vært mye omtalt i forbindelse med samboerskapet med sin egen manager, er at han tidlig la ned forbud mot dating for Ulrikke - her skulle det kun jobbes!

Nå er imidlertid forbudet opphevet, men foreløpig ser det ikke ut til at manageren flytter ut med det første.

– Planen var jo å kapre hjertet til Tom Leeb fra Frankrike under Eurovision, men nå får jeg heller fokusere på å finne meg en kar her hjemme. Jeg syns jo det var på tide at det datingforbudet ble opphevet, hehe! Men Casa The Kaos består, så vi har ingen planer om at Christoffer skal flytte ut enda, sier hun.

I kveld skal hun åpne Bislett Games med synge «Ja, vi elsker» a cappella. Hun skal også avslutte NRKs sending med å fremføre den nye låta si.

– Det er så stort å få lov til å synge nasjonalsangen. Og det er ekstra stort å få gjøre det i denne sammenhengen, i den tiden vi er inne i nå. Det blir veldig nakent, men jeg tror og håper at vi kommer til å skape et «moment». Det blir jo litt Super Bowl-følelse, slik de åpner den sendingen hvert år.

Publisert: 11.06.20 kl. 16:41

