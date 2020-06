VENNLIGE UVENNER: Egil Hegerberg varsler et kritisk oppgjør med deLillos’ låter under onsdagens dobbeltkonsert der Lars Lillo-Stenberg også presenterer låter fra tiden da han lærte å spille gitar – fra Beatles til Fleetwood Mac. Foto: Kim Sølve

Bare Egil og Lars Lillo-Stenberg møtes til duell – se konsert på VGTV klokken 21

I flere år har Egil Hegerberg vært humoristisk grinete på sangene til deLillos. Nå møter han Lars Lillo-Stenberg til konsertduell – og den kan du se på VGTV onsdag kveld.

– To giganter møtes til dyst, lyder det umiskjennelig ubeskjedent fra Bare Egil.

– Rocke-Oslo kan fra utsiden virke som en slags harmonisk Kardemommeby hvor alle kjenner alle, man hjelper hverandre og vil hverandre vel. Men under overflaten koker det, avslører han overfor VG.

Dobbeltkonserten som du kan se klokken 21 på VGTV onsdag er et ledd i Koronerulling-rekken av digitale konserter som ble satt i gang da coronakrisen brøt ut.

Likevel er den litt spesiell, ettersom den blir tatt opp med tanke på utgivelse; bestiller du en plate av konsertopptaket i løpet av konserten, får du et signert eksemplar.

Og du kan kun bestille platen innen 24 timer etter konsertslutt...

Lars Lillo-Stenbergs konsert har fått tittelen «From The Beginning», mens Hegerberg – med sitt band Ikke Bare Bare Egil Band Band – skal servere «deLillos kritiske sanger» med hjelp av Lars.

– «deLillos kritiske sanger» er Bare Egils store oppgjør med noen deLillos-sanger han har vært misfornøyd med. Så voldsomt er dette oppgjøret at han til og med ville ha med meg med på dette, for å illustrere problematikken. Merkelig nok tror jeg vi er venner nå, presiserer Lillo-Stenberg overfor VG.

Bare Egil sier at røttene til hans bitterhet overfor deLillos går helt tilbake til låten «Aldri epleslang» i 2016.

– Dette var en sang med et innhold som Bare Egil reagerte sterkt negativt på, forteller Hegerberg og legger til at han siden har hatt minimum én deLillos-kritisk sang på hver plate han har kommet med.

– Det har vært «deLillos og jeg er uenige» på mesterverket «Jo!» fra 2017, «Hei, hei! deLillos hold opp med det!» fra platen «Null» (2019). deLillos har på sin side tilsynelatende avholdt seg fra å svare, noe som inspirerte låten «deLillos og jeg har en enveiskrangel» fra «Norge på kryss og tvers volum 4» i fjor, sier Hegerberg og sukker dypere enn et synkehull:

– Nå skal imidlertid endelig krangelen løftes ut i det offentlige rom og over i et oppgjør mann mot mann, så får vi se hvem som blir stående til sist. Dette blir et dokument med stor historisk interesse og det vil bli et av de største klenodier, ikke bare i norsk rockehistorie, men i verdenshistorien.

