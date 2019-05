FRIKJENNES: Musikkeksperter avviser at KEiiNOs «Spirit In The Sky» er et plagiat. I kveld avgjøres alt under Eurovision-finalen i Tel Aviv. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

KEiiNO: Plagiat? Glem det!

TEL AVIV (VG) Ekspertene har talt; glem det du har hørt om at KEiiNOs «Spirit In The Sky» er et plagiat.

Oppdatert nå nettopp







Helt siden KEiiNO vant den norske finalen i Melodi Grand Prix og kvalifiserte seg til Eurovision Song Contest, har det vært mumlet høylydt i sosiale medier om at det norske bidraget er svært lik andre sanger, spesielt fra Eurovision-universet.

I kveld skal KEiiNO ut i den endelige finalen i Eurovision Song Contest.

Fjorårets finske bidrag, Saara Aaltos «Monsters», er den mest hyppige sammenligningen med «Spirit In The Sky», men også Måns Zelmerlöws vinner fra 2015, «Heroes», har blitt trukket frem. Det samme er Alan Walkers «Faded», som for øvrig KEiiNOs Alexandra Rotan har sunget mange ganger på turné med Walker.

Senest denne uken tok norske medier frem igjen plagiatbeskyldningene. Men KEiiNO kan ta det helt med ro.

VG tok kontakt med låtskriverteamet som har skrevet låtene til både Saara Aalto og Måns Zelmerlöw, produksjonstrioen The Family som består av ekteparet Joy og Linnea Deb, samt Anton Hård af Segerstad.

– Det blir for usannsynlig. Så like er de ikke, er det klare svaret fra Linnea Deb.

Det gleder Tom Hugo i KEiiNO å høre.

les også KEiiNO får ikke betalt i Eurovision – men det får koristene deres

– Det er kult. Jeg snakket selv med Linnea for et par måneder siden. Da sa hun også at dette var tull og ikke noe å tenke på. Så det er hyggelig å høre, sier Tom Hugo til VG.

AVVISER: Ekteparet Joy og Linnea Deb avviser kontant at KEiiNO har plagiert deres låter. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Også den svenske Eurovision-guruen Tobbe Ek fnyser av plagiatbeskyldningene.

– Da Måns konkurrerte i Eurovision ble hans låt beskyldt for å være en kopi av David Guettas «Lovers On The Sun», og likhetene er vel betydelig større der enn mellom «Heroes» og «Spirit In The Sky». Jeg hører visse likheter, så det kan selvfølgelig være slik at låtskriverne har vært inspirerte av de låtene, men jeg mener ulikhetene er betydelig større, sier Ek til VG, og legger vekt på at Tom Hugo – som stor Eurovision-fan – trolig også er inspirert av foregående Eurovision-låter.

– Men det hadde jo vært helt idiotisk å forsøke å kopiere tidligere Eurovision-låter, ettersom han godt vet at andre fans hadde gjennomskuet han med en gang, sier Tobbe Ek.

les også KEiiNO mener det bør brukes mer penger på Melodi Grand Prix-vinnere

Musikkviter og bachelor i populærmusikk ved Høyskolen Kristiania, Audun Molde, var den som trakk inn Alan Walkers «Faded» i plagiat-diskusjonen tidligere i vinter – som et eksempel på hvorfor det IKKE gir mening å kalle dette et plagiat.

– Rent teknisk / matematisk / håndverksmessig kan det forklares med akkordrekka 6 4 1 5, som er den statistisk vanligste i kommersiell pop. Den brukes også i blant annet Adeles «Hello», Coldplays «A Sky Full Of Stars» og mange andre. Kombinasjonen med melodilinja er heller ikke spesielt original (formelen 6 5 3). Dette er nærmest generiske formler som brukes utrolig mye. Dersom noen mener at Keino har plagiert en av de andre her, så har disse igjen plagiert «Faded»; som igjen har plagiert... slik går det, forklarer Molde.

IKKE PLAGIAT: Musikkviter Audun Molde. Foto: Maria Gosse

les også KEiiNO: Først champagne, så generalprøve

Han kaller det musikalsk råmateriale som stadig gjenbrukes på litt forskjellig vis.

– Satt på spissen kan man jo spørre om ikke alle Eurovision-låter i større eller mindre grad kan beskyldes for å være plagiater av et eller annet – hvis man går inn for å lete etter det. Eurovision er jo stort sett bare et bombardement av popkulturelle pastisjer, gjenbruk og hybrider av (gårsdagens) trender. Innenfor de rammene syns jeg takhøyden for å beskylde noen for plagiat skal være ganske høy, mener Audun Molde.

Tom Hugo i KEiiNO kunne ikke ha vært mer enig.

– Vi er alle kokker som lager musikk med de samme ingrediensene. Det blir vanskelig å skulle finne en låt i det hele tatt som ikke er bygd på noen av de samme byggesteinene.

Publisert: 18.05.19 kl. 13:14 Oppdatert: 18.05.19 kl. 13:56