Mann arrestert for å ha solgt dop til Mac Miller før han døde

Det amerikanske narkotikapolitiet sier de har arrestert en person som er mistenkt for å ha solgt piller til rapperen Mac Miller noen dager før han døde.

Det var i september i fjor rapperen Mac Miller, eller Malcolm James McCormick som er hans egentlige navn, funnet død i sitt hjem i San Farnando Valley.

Dødsfallet er tidligere beskrevet som en overdose ved et uhell. Miller skal ha tatt en miks av flere narkotiske stoffer og alkohol før dødsfallet inntraff. Det skal ha vært miksen og ikke mengden stoffer som forårsaket dødsfallet, ifølge den rettsmedisinske rapporten.

Onsdag gikk DEA, US Drug Enforcement Administration, ut med at de har arrestert en 23 år gammel mann fra California. De hevder han og andre solgte 30 milligram oksykodon-piller i tillegg til kokain og Xanax til Miller to dager før rapperen ble funnet død. Det melder CNN.

PÅ SCENEN: MAC Miller i Philadelphia i juli 2013.

Ifølge narkotikapolitiet skal oksykodon-pillene ha vært blandet med det opioidet fentanyl, som de beskriver som «50 ganger kraftigere enn heroin». De mistenker at Miller sniffet disse pillene før han døde.

Rettsmendidisneren i Los Angeles fylke har tidligere gått ut med at 26-åringen hadde fentanyl, kokain og etanol i kroppen da han døde.

På en pressekonferanse onsdag fortalte pressesjef for statsadvokatene, Thom Mrozek, at også to andre personer angivelig er ansvarlige for å ha gitt Mac Miller narkotika, men disse er så langt ikke siktet.

Den 23 år gamle mannen er siktet for narkotikasalg.

Rapperen var i et forhold med Ariana Grande i to år, men paret gikk fra hverandre tidligere i 2018. Hun hyllet ham etter at han døde og kalte ham sin kjæreste venn.

