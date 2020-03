FIKK PENGER: DumDum Boys, her med vokalist Prepple Houmb i front. Foto: Lars K. Lande

Norsk kulturråd deler ut millioner etter kontraktsbrudd

DumDum Boys og Odd Nordstoga er blant artistene kulturrådet har gitt mer offentlig støtte, til tross for at de ikke har fulgt vilkårene for tildeling av pengene.

Hvert år deler kulturrådets Fond for lyd og bilde (FLB) ut store penger til norske artister. I 2019 hadde FLB totalt 42,8 millioner kroner å dele ut.

En forutsetning for å få tildelt hele støttesummen er at mottagerne leverer rapport og regnskap som viser hvordan pengene er blitt brukt.

En slik dokumentasjon er det mange som ikke har levert i henhold til kontrakten.

Likevel har de fått penger – flere år etter at fristen for regnskap gikk ut. Det viser dokumenter VG har fått innsyn i.

FLB betalte i 2019 ut over 3,3 millioner til kunstnere som fikk tilskudd i perioden 2014–2015, og som ikke leverte regnskap i tide for prosjektene de fikk støtte til.

Blant disse er Dumdum Boys, Odd Nordstoga, Ina Wroldsen, Gabrielle Leithaug, Susanne Sundfør, Lars Vaular, Janove Ottesen, Marit Larsen og Klovner i Kamp. Ofte er det management eller plateselskap som søker på vegne av artistene.

Hindrer nye prosjekter

Totalt er det snakk om 130 saker. Fristen for å levere regnskap gikk ut i 2016 og 2017 for disse sakene. Halvparten av tilskuddet holdes tilbake frem til regnskap er levert.

Dersom det ikke leveres, skal de resterende pengene ifølge kontrakten gå tilbake til FLB og komme andre prosjekter til gode.

FIKK TILSKUDD: Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (t.v.) og Chirag Rashmikant Patel i Karpe. Foto: Mattis Sandblad

Ifølge FLB er tilskuddene i disse sakene på 80.000 kroner i snitt.

Over 40 artister kunne fått 80.000 hver i tilskudd til sine prosjekter for de 3,3 millionene FLBs aksjon kostet.

Slik foregikk utbetalingene Utbetaling fra Fond for lyd og bilde skjer normalt i to omganger. Første halvpart betales ut når kunstnerne har fått tilsagn etter innlevert søknad med budsjett for prosjektet. For å få den første halvparten av pengesummen må mottager undertegne en kontrakt. I kontraktene fra 2014 og 2015 presiseres det at fristen for innlevering av rapport og regnskap er på to år. Mottagerne signerer på at de er klare over dette. Det står ingenting i kontrakten om at det vil komme purring eller påminnelse om fristen. Ifølge kontrakten skal den resterende halvparten av pengene tilbakeføres til fondet dersom fristen på to år blir overskredet. Vis mer

– Det er urettferdig overfor andre søkere at kulturrådet flytter målstreken underveis når noen ikke overholder fristen de har fått, sier Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsperson, Himanshu Gulati.

– Dette er store aktører med solide inntekter, og selv om de gjerne kunne fått en påminnelse, reagerer jeg på at kriteriene endres fordi de ikke har fulgt reglene de skulle forholde seg til.

KRITISK: Himanshu Gulati i Fremskrittspartiet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Rart og urettferdig

Freddy André Øvstegård, kulturpolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti, er også kritisk til FLBs praksis.

– Det er avgjørende viktig for kulturrådets legitimitet at forvaltningen av våre felles kulturkroner skjer på en tillitsvekkende måte. Da skurrer det litt om Fond for lyd og bilde aktivt dytter ut penger som etter reglene ikke burde blitt utdelt. Det er mange som opplever avslag, da kan dette virke rart og urettferdig, sier Øvstegård.

KRITISK: Freddy André Øvstegård i Sosialistisk Venstreparti. Foto: Odin Jæger

Kulturrådet opplyser først til VG at ingen av de 130 sakene var blitt purret på før i 2019. Senere modererer de tallet til 79.

– Selvfølgelig, en god del av disse prosjektene kunne vi ha fulgt opp tidligere, sier Solvor Amdal, seksjonsleder i FLB.

Tjente 5,5 millioner

Norsk kulturråds støtteordninger, som FLB, spiller en viktig rolle i norsk artistliv.

Eksempelvis forklarte bransjeveteran Christer Falck at manglende støtte fra kulturrådet var en viktig faktor da han nylig bestemte seg for å legge ned sitt plateselskap etter 25 års drift.

Flere av tilskuddsmottagerne FLB har fulgt opp i sin aksjon har tjent store penger de siste årene.

Blant dem er konsertgigantene Karpe. Sommeren 2015 fikk de tilsagn på 100.000 kroner i prosjektstøtte til «Heisann Montebello», hvor de slapp enkeltlåter med tilhørende videoer i en toårsperiode.

I denne perioden, 2015-2017, omsatte selskapet Karpe Diem AS for over 39,2 millioner, og hadde et samlet overskudd på 5,5 millioner.

FLB etterlyste rapport og regnskap fra Karpe i juni 2019, over to år etter at den opprinnelige fristen gikk ut. Det leverte ikke duoen, og saken deres endte uten siste utbetaling.

De første 50.000 får Karpe beholde. Kulturrådet sier til VG at første halvpart av pengene ikke kreves tilbake med mindre de mistenker rent mislighold fra mottagers side.

Karpe-søknaden ble levert av Unit, som var duoens management i 2015. VG har vært i kontakt med Unit-eier og daværende Karpe-manager Morten Andreassen, som ifølge FLB er ansvarlig for tilskuddet. VG har ikke fått kommentar fra ham til saken.

SOLID INNTEKT: Odd Nordstoga. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Odd Nordstoga fikk tildelt 70.000 i prosjektstøtte for albumet «Dette landet» i 2015.

Nordstoga hadde rundt fem milloner i omsetning og ca. tre milloner i overskudd samme år, og har hatt omtrent det samme hvert år siden da. Regnskap og rapport ble levert i mai 2019, halvannet år etter fristen.

– Dette skyldes rett og slett at jeg var litt sent ute med rapporten, sier Yngve Næss i Nordstogas plateselskap Universal, som leverte søknaden.

Fire års taushet

Rockveteranene i DumDum Boys ble også tildelt 100.000, i 2014, for albumet «Armer og bein».

Platen kom ikke ut før i 2018 – et økonomisk jubelår for bandet, hvor de omsatte for 16,7 millioner og fikk et overskudd på 5,3 millioner.

Rapport ble levert først i mars 2019. I FLBs dokumenter finnes ingen kommunikasjon mellom partene fra desember 2014 til mars 2019.

Kulturrådet opplyser at det kan ha vært telefonkontakt i perioden, men denne er ikke loggført.

DumDum-manager Steinar Vikan sier at de ikke ønsker å kommentere saken.

FIKK LIKEVEL: DumDum Boys. Fra venstre: Sola Jonsen, Kjartan Kristiansen, Prepple Houmb og Aslak Dørum. Foto: Stian Andersen

I forbindelse med samme album innvilges DumDum-gitarist Kjartan Kristiansen i tillegg 42.000 kroner i 2014, i prosjektstøtte til komponering av låter.

Rapport leveres i mai 2019. Denne godkjennes av FLB. Slik ser den ut:

Vil måle effekt

Solvor Amdal, seksjonsleder i FLB, sier at opprydningsarbeidet har sammenheng med at ordningen for rapportering ble digitalisert i 2018, og at de jobber med å få alle prosjekter inn i det digitale systemet.

– Vi ønsker at alle skal få et varsel om at pengene nå blir trukket tilbake. Det har en verdi for oss i seg selv å få inn disse rapportene, for å kunne måle effekten av pengene som er delt ut. Dette er midler som skal utbetales til de som har fått dem.

FORSVARER AKSJONEN: Solvor Amdal, seksjonsleder i Fond for lyd og bilde. Foto: Ilja C. Hendel/Norsk kulturråd

Amdal påpeker at det er viktig for FLB at prosjektene blir gjennomført i tråd med intensjonene for tildelingene.

– Og det har jo skjedd for de fleste av disse prosjektene. I de tilfellene det ikke har skjedd, er sakene avsluttet og resterende tilskudd tilbakeført.

Tviler på behovet

Himanshu Gulati i Frp mener at kulturrådet godt kunne sendt tilskuddsmottagerne påminnelse om frist før den opprinnelig gikk ut. Men:

– Når de som har mottatt pengene ikke har vist interesse for å levere rapport og regnskap på egen hånd, har de ikke forholdt seg til forpliktelsene for å få støtte. Det burde få konsekvenser for resten av utbetalingene.

Gulati er ikke av den oppfatning at det kun er lite bemidlede kunstnere som skal få støtte.

Han tror imidlertid at man som kunstner kanskje ikke har så stort behov for støtte, dersom man glemmer at man har for eksempel 50.000 kroner til gode, eller av andre årsaker lar være å gjøre krav på dem.

– Det kan tyde på at andre kan ha mer behov for disse pengene enn Karpe og DumDum Boys.

Freddy André Øvstegård i SV mener at kulturministeren burde se på praksisen.

– Jeg forventer at kulturministeren undersøker forvaltningspraksisen på overordnet plan, fordi vi må sørge for at kulturrådets tillit ikke blir svekket, sier han.

VG har forelagt saken for kulturminister Abid Raja og kulturdepartementet. Statssekretær Knut Aastad Bråten sier til VG at ingen av de gjenstående midlene er utbetalt uten at kulturrådet har mottatt rapport og regnskap.

Disse ble imidlertid ikke levert før FLB kontaktet tilskuddsmottagerne på ny.

Bråten påpeker videre at FLB også er en kollektiv kompensasjonsordning.

– Da er det ikke naturlig å ta hensyn til mottagernes inntekt, verken når vedtakene fattes eller tilskuddene betales ut.

Publisert: 11.03.20 kl. 07:30

