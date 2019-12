I AKSJON: Juice Wrld på Wireless Festival i London i juli. Foto: Isabel Infantes / PA Wire

Fant dop og våpen på flyet til Juice Wrld

Politiet sier de har funnet narkotika og skytevåpen på det private flyet som fraktet rapperen til Chicago før han døde.

Juice Wrld (21) skal ifølge TMZ ha fått et anfall på Midway airport i Chicago etter å ha landet der i 01-tiden søndag morgen.

Han skal ha vært ved bevissthet da han ankom sykehuset, men ble erklært død kort tid senere. Rettsmedisineren i Cook County sa mandag at de måtte foreta videre undersøkelser før de kan fastslå dødsårsaken, men politiet sier det ikke regnes som et mistenkelig dødsfall.

Tirsdag melder blant annet Chicago Tribune og New York Times at politiet ventet på rapperen da han landet i Chicago på turen fra California, etter å ha blitt varslet av en føderale operasjonsgruppe om at det sannsynligvis var narkotika og våpen om bord.

Talsperson for Chicago-politiet, Anthony Guglielmi, oppgir at Jarad A. Higgins, som er rapperens virkelige navn, fikk anfall mens politiet var i gang med å gjennomsøke privatflyet og avhøre personene om bord.

Ifølge Los Angeles Times spurte politiet rapperens kjæreste om han hadde noen medisinske problemer eller om han hadde tatt medisiner. Ifølge politiet skal hun ha svart at han tar Percocet og har et narkotikaproblem. Percocet inneholder paracetamol og opioidet kodein.

POPULÆR: Juice Wrld opptrer på Coachella i april i år. Foto: Amy Harris/Invision/AP

Føderale agenter ga Juice Wrld stoffet Narcan, som brukes til å gjenopplive mennesker man mistenker har tatt en opioid-overdose, og ifølge Los Angeles Times kom han til bevissthet, men var ute av stand til å gjøre rede for seg.

Mannskap fra brannvesenet i Chicago var på stedet på under sju minutter, ifølge politi-talsmannen. Men rapperen ble erklært død like etter 03 på natten.

Myndighetene oppgir at flyet hadde med seg rundt 32 kilo marihuana fordelt på 41 vakuumlukkede poser. De fant også seks flasker med reseptbelagt hostesaft som inneholder kodein og tre skytevåpen. Det skal blant annet ha vært to 9mm pistoler og ammunisjon som kan trenge gjennom metall.

Ifølge New York Times er to menn som skal være sikkerhetsvakter for Higgins være siktet for forseelser: Ulovlig besittelse av skytevåpen og ammunisjon.

Rapperens andre album, «Death Race for Love», toppet Billboards albumliste da det kom i mars.

I tillegg til suksess med egne låter var Higgins også med på Travis Scotts hitalbum «AstroWorld», der han sang på låta «No Bystanders».

Juice Wrld holdt sin første konsert i Norge på Sentrum Scene i Oslo i 2018.

