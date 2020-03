SEIRET: Robert Plant og gitarist Jimmy Page tok en gjenforening for Live Aid i Philadelphia i juli 1985. Foto: Amy Sancetta / AP

Led Zeppelin-rettssaken avgjort: Stjal ikke «Stairway to Heaven»

Etter seks år med plagiat-anklager og flere rettssaker, har retten landet på at åpningsriffet i «Stairway to Heaven» ikke bryter med opphavsretten.

Det var tilbake i 2014 britiske Led Zeppelin ble anklaget for å ha kopier låten «Taurus» fra 1968 av det amerikanske bandet Spirit.

I 2016 saksøkte Michael Skidmore, en bestyrer for avdøde Randy California i bandet Spirit, Led Zeppelin og hevdet sistnevnte hadde kopiert deler av instrumentallåten «Taurus» i åpningsriffet til kjempehiten «Stairway to Heaven» fra 1971.

En føderal amerikansk jury konkluderte i juni 2016 med at Led Zeppelin ikke hadde plagiert. Bandet fikk i august likevel avslått kravet om at den tapende parten skulle dekke advokatutgiftene på rundt 800.000 dollar, eller 6,8 millioner kroner.

Bo-bestyreren anket saken, og i 2018 avgjorde en lagmannsrett at den tidligere dommeren hadde gjort en rekke feil, og at saken krevde en ny høring. Mandag avgjorde et dommerpanel på elleve ni mot to at «Stairway to Heaven» ikke bryter opphavsrettsloven, melder BBC.

Ifølge Led Zeppelin var det gitarist Jimmy Page som skrev musikken til låten mens han satt i en avsidesliggende hytte i Wales i 1970 sammen med vokalist Robert Plant. Året etter ble den åtte minutter lange låten gitt ut, og i årene siden skal den ha spilt inn over 3,5 milliarder kroner.

1970: John Bonham, Robert Plant, Denny og Jimmy Page i London. Foto: AP

Randy California, som egentlig het Randy Wolfe, døde i 1997. Bandet han spilte i turnerte med Led Zeppelin i 1968 og 1969.

Led Zeppelin var et av verdens mest populære band på 1970-tallet, men ble oppløst da trommeslageren John Bonham døde i 1980.

Plant og Page har siden spilt sammen flere ganger, blant annet under en storslått gjenforeningskonsert i London i 2007. Balladen «Stairway to Heaven» lå senest inne på VG-lista i fem uker i 2007, og nådde da femteplass.

Publisert: 10.03.20 kl. 09:15

