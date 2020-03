FORRIGE RUNDE: Tony Banks, Phil Collins og Mike Rutherford fotografert i London i 2006. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Genesis gjenforenes for turné

13 år etter forrige opptreden sammen, gjenforenes Genesis til ny turnérunde.

Tony Banks, Phil Collins og Mike Rutherford bekreftet nyheten på BBC radio onsdag.

– Vi følte alle «Hvorfor ikke?». Det høres ut som en litt teit grunn, men vi liker hverandres selskap, og vi liker å spille sammen, sier Collins, ifølge BBC.

I tillegg til de tre traverne, skal Collins’ 18-årige sønn Nicholas spille trommer på scenen.

Phil Collins fikk nerveskade på den forrige Genesis-turneen i 2007, noe som gjorde at han ikke kunne spille trommer i lengre perioder av gangen. Siden da har Nicholas stilt opp som trommeslager på Collins’ solokonserter, og ifølge Banks har 18-åringen vært med på å inspirere gjenforeningen.

NÅ: Klare for ny turné: Mike Rutherford, Tony Banks og Phil Collins avbildet i London 4. mars 2020. Foto: Frank Augstein / AP

– Han kan høres ut som Phil, og han ga oss hele ideen om at vi kunne gjøre det, for vi visste at Phil ikke kunne være trommis på turné igjen, sier han.

Turneen «Last Domino?» starter i Dublin 16. november og vil også innebære spillejobber i Liverpool, Leeds, Birmingham, Belfast, Manchester, Newcastle, Glasgow og London.

– Jeg gleder meg. Jeg har regnet på det, og det viser seg at vi kun har hatt to konserter i Storbritannia de siste 28 årene, så vi har ikke overdrevet, sier Rutherford.

Collins ankom radiostudioet med en stokk han har brukt siden han fikk droppfot (nedsatt evne til å bevege ankelen) etter en ryggoperasjon i 2015.

Han forteller at det er noen gamle sanger de kommer til å spille fordi publikum vil føle seg snytt om ikke de gjør det.

– Men det er noen gamle travere vi ikke kommer til å ta med, medgår han og sier at hovedsakelig trommebaserte sanger ikke kommer til å bli med.

Peter Gabriel, som var med på å grunnlegge Genesis, men forlot bandet i 1975, kommer ikke til å være med på turnen. Det skal heller ikke gitarist Steve Hackett, ifølge BBC.

Skadet

I 2017 måtte Collins avlyse konserter på comeback-turneen «Not Dead Yet, Live» etter en ulykke der han måtte sy flere sting og ligge på sykehus til observasjon.

Phil kunngjorde i 2008 at han skulle legge opp, og at det var helt slutt på turnélivet. Allerede fem år tidligere hadde han signalisert at han var i ferd med å planlegge avskjedskonsertene.

– Men jeg vil fortsette å skrive musikk, ganske enkelt fordi jeg ikke vet hvordan jeg skal stoppe, forklarte han til mediene den gangen.

I 2010 forklarte Collins i et åpenhjertig intervju med bladet Rolling Stone at han hadde vært psykisk svært langt nede, og at en nakkeskade har gjort det umulig for ham å holde trommestikker og skrive sin egen signatur. Han har også slitt med hørselen i lang tid.

Collins var trommis og senere vokalist i Genesis før han på 80-tallet slo seg opp som soloartist. Han står bak en rekke hitlåter, som «Against All Odds», «One More Night», «In The Air Tonight» og «Separate Lives» (se Collins' historikk på VG-lista).

Genesis ga ut 15 studioalbum og seks livealbum og solgte over 100 millioner plater.

De spilte sammen sist i 2007 for å markere 40-årsjubileet siden de ble danner på Charterhouse School i Surrey.

