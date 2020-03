MÅ HA NY SANG: Årets Melodi Grand Prix-vinner, Ulrikke Brandstorp. Foto: Hallgeir Vågenes

Eurovision legger årets finalelåter døde

Ulrikke Brandstorps «Attention» får ikke konkurrere i 2021-finalen.

Oppdatert nå nettopp

Torsdag ble det klart at årets planlagte Eurovision Song Contest i Rotterdam er avlyst.

Fredag kveld melder ESC på Twitter at ingen av låtene som skulle konkurrere der får lov til å stille i 2021 i stedet.

De skriver videre at det er opp til hvert enkelt deltagerland hvorvidt de vil sende artisten de plukket til årets konkurranse, eller om de vil sende en ny.

I meldingen understreker ESC at de vil gjøre stas på 2020-finalistene via forskjellige plattformer i månedene som kommer.

VG har kontaktet NRK for en kommentar til saken. Det har de i skrivende stund ikke gitt.

Lei situasjon

På statskanalens nettside uttaler Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning, at hun synes det er synd at Brandstorp og hennes «Attention» ikke automatisk blir med videre.

– Denne situasjonen er lei for Ulrikke og oss, for hun stilte med en helt fantastisk låt som vi hadde stor tro på foran Eurovision i mai. Vi har planlagt å møte Ulrikke neste uke for å debrife dette som har vært krevende.

Publisert: 20.03.20 kl. 20:56 Oppdatert: 20.03.20 kl. 21:21

Les også

Fra andre aviser