PLATEAKTUELL: Aurora Aksnes. Foto: Morgan Hill Murphy

Plateanmeldelse: Aurora – «A Different Kind of Human (Step 2)»: Euforiske Aurora

Auroras drømske pop metter ørene – på godt og vondt.

(Petroleum Records)

Å være Aurora Aksnes er ikke nødvendigvis helt ukomplisert – i det minste om vi skal tro dokumentarfilmen «En gang Aurora», som følger den daværende 18-åringen fra det store gjennombruddet i 2016 til fjorårets «vanskelige» oppfølger.

Det er tidvis ubehagelig å se hvordan den åpenbart utslitte hovedpersonen – som fremstilles som et storøyd, egenrådig og eksentrisk naturbarn – må hanskes med krav fra plateselskap, manager og fans. Hennes tredje album tyder imidlertid på at hun kom helskinnet fra det hele.

Med elleve låter og en spilletid på over 40 minutter er «A Different Kind of Human (Step 2)» trygt innenfor rammene av et fullverdig studioalbum, men både undertittelen og coverkunsten mer antyder at den bør høres som en forlengelse av forgjengeren «Infections of a Different Kind (Step 1)».

Det er verdt å merke seg at det er ordet «different» som knytter platene sammen: Annerledesheten er en viktig størrelse for Aurora. Hun har fra starten vært distinkt nok til å stikke seg ut i en meget tettbefolket sjanger, og høydepunktene forekommer i denne omgang når hun tar ytterligere steg i sin helt egen retning.

Foto: Platecoveret

Tittelsporet er nydelig drømmepop som snuser bortpå både new age-estetikk og ABBA-møter-Cocteau Twins-i-skogholtet-vibber. Med tekstlinjen «but you are pure/ and we have to get you out of here» kan den stå som et manifest for prosjektet. Storslåtte «River» er en lykkepille av en åpningslåt, og den vakre, vektløse avslutningen «Mothership» lever opp til navnet.

Tidvis er det noe overtent og kavete ved musikken til Aurora – ikke helt ulikt Florence & The Machine, som nok en gang må anføres blant de mest hørbare referansene i dette universet. Melodisk blir det for ordinært hist og her («In Bottles», «The Seed»). I overkant mange låter gjør det lett å bli mett på inderligheten gjennomsyrer platen.

Men Aksnes er fortsatt ung – og lovende. For å innfri fullstendig er det kanskje en idé å starte et nytt kapittel av karrieren, og ta enda større kunstneriske sjanser. Som Aurora-fan Billie Eilish har bevist i vår: Genuin eksentrisitet trenger ikke utelukke verdensherredømme.

BESTE LÅT: «A Different Kind Of Human»

Publisert: 06.06.19 kl. 09:05