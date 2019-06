ÆREFULLT OPPDRAG: Kygo har fått kloa i en låt som Whitney Houston spilte inn, som aldri ble utgitt. Foto: Hallgeir Vågenes

Kygo + Whitney Houston er sant!

Det norske DJ-esset har fått boltre seg med en tidligere uutgitt låt med Whitney Houston.

Det skriver Kygo selv på sin Instagram-konto.

Låten det dreier seg om er en versjon av Steve Winwoods «Higher Love». Ifølge Kygos Instagram-post vil den bli gitt ut i morgen, fredag.

Whitney Houston fremførte «Higher Love» for første gang under en konsert i Tokyo i 1990. Året etter, i 1991, spilte hun den inn med tanke på å ha den med på sitt tredje album, «I’m Your Baby Tonight».

Den kom aldri med på platen.

Nå er den altså hentet frem igjen, og for å oppdatere Houstons uttrykk, valgte man altså Kyrre Gørvell-Dahll som den mest tidsriktige til oppgaven.

Etter alt å dømme, har Kygo fått tillatelse til å remikse låten rundt pop-divaens stemme.

«Higher Love» ble i 1986 Steve Winwoods første nummer en-hit på Billboard i USA. Den fikk god drahjelp av en påkostet video som gikk på tung MTV-rotasjon og sanket flere MTV-nominasjoner.

I videoen kan man også se en annen diva, Chaka Khan, som også synger på Winwoods originalversjon av «Higher Love».

