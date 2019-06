MÅTTE AVLYSE: Cardi B var en av mange artister som måtte avlyse Vestiville-festivalen i Belgia. Tirsdag står hun etter planen på scenen under Kadetten-festivalen i Sandvika. Foto: Mike Blake / X00030

Festivalskandale i Belgia

Den tre dager lange luksusfestivalen Vestiville i Belgia ble avlyst mens publikum ankom festivalområdet.

Nå nettopp







Årsaken skal være mangel på tilstrekkelig sikkerhet og problemer med infrastrukturen, skriver CBS News. Festivalgjengerne skal ha bli møtt med politi og politihunder som hindret dem i å komme inn på området.

Samtidig er tre av arrangørene siktet for svindel, skriver Brussels Times.

les også Skandalefestivalen Skyhøyt i Molde avlyst, går på millionsmell

Festivalen lokket med oppgraderte festivaltilbud og stjernenavn som Cardi B, Migos, Future, Meek Mill og A$AP Rocky. Sistnevnte beklaget overfor fansen på Twitter.

Flere hundre festivaldeltagere hadde ventet i flere timer utenfor gjerdene for å slippe inn på området. Til tross for stort politioppbud var det mange som likevel tok seg inn forbi gjerdene, forsynte seg med øl og tømte brannslukningsapparater, skriver Brussels Times.

Illsinte billettkjøpere raser nå mot arrangørene og sammenligner Vestiville med den famøse Fyre Festival på Bahamas for to år siden. Der ble det også lokket med mat og overnatting i luksusklassen, men endte i kaos da ingenting var klart da festivalen skulle åpne.

les også Arrangør av skandalefestival på Bahamas arrestert

En av arrangørene bak Fyre Festival, rapperen Ja Rule, skulle også ha stått på scenen i Belgia i helgen.

Billettene til Vestiville kostet 202 Euro, eller rundt 2000 norske kroner, for et tredagerspass. Arrangørene skriver nå på sin Facebook-side at de undersøker muligheten for å refundere pengene til publikum, som for øvrig ikke er nådig overfor festivalen i kommentarfeltet.

Publisert: 30.06.19 kl. 10:11