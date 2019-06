NY MUSIKK: Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo i KEiiNO er klar med ny single, «Praying», og i kveld opptrer de for titusener under VG-listeshowet på Rådhusplassen i Oslo. Foto: Edward Knai Nilsen

KEiiNO topper VG-lista med Pride

Høydepunktene står i kø for KEiiNO etter Eurovision; VG-listeshowet i kveld, Oslo Pride i morgen og i høst drar de til Australia for å spille inn plate.

Nå nettopp







– Å få opptre på VG-lista føler vi er en milepæl for alle norske artister, for da har du liksom «klart det» i Norge. Det er et bevis på at folket liker musikken vi lager, og vi gleder oss til å få 70.000 publikummere til å joike og danse, sier Tom Hugo til VG.

les også Eurovision-artistene fikk bedre betalt for 53 år siden

For Tom Hugo Hermansen personlig er kanskje lørdagens opptreden på Pride enda viktigere.

– Det er veldig viktig, både for å feire hvor langt vi er kommet i arbeidet for likeverd og toleranse, men også for å minne oss på at vi ikke er i mål. Vi har ikke mye til overs for de som dømmer andre og mener sin måte å leve på er den eneste riktige, noe vi også tar opp i den nye singelen vår, sier han.

For KEiiNO har ny musikk på gang. «Praying» er ute i dag, men ble skrevet allerede midtvinters, på besøk i Fred Buljos hjemfylke Finnmark.

– Målet var å skrive en lett sommerlåt, noe som ikke var så lett i Alta i februar, ler Tom Hugo.

– Så temaet i «Praying» ble frykten for å dø. Men melodien er nå ganske lystig, så det blir spennende å se hvordan låta blir mottatt.

les også KEiiNO stormer hitlistene etter Eurovision Song Contest

KEiiNO har ikke ligget på latsiden etter sjetteplassen i Eurovision Song Contest i Tel Aviv i mai. Oppdragene står tett i avtaleboka - Stockholm, Madrid, Köln, Frankfurt, Edinburgh og flere steder i Norge.

les også KEiiNO vant folket – fikk flest publikumsstemmer

– Og så har vi fått støtte av Music Norway (27.000 kroner, red.anm.) til en turnè i Australia i slutten av oktober, der vi også skal jobbe med det nye albumet vårt, forteller Tom Hugo, som legger til at konseptet rundt KEiiNO står fast også etter Eurovision der de soleklart fikk flest folkestemmer.

Dette ble enda mer aktuelt da Sametinget nylig utnevnte dem til ambassadører for FNs år for urfolksspråk.

– For oss er det en stor ære. Vi har fra starten ønsket å bruke samisk språk og samiske elementer i våre sanger, og vi håper å kunne bidra til at flere andre urfolksartister bruker eget språk i et moderne musikkutrykk, sier han.

Publisert: 21.06.19 kl. 17:14