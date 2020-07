POPULÆR RAPPER: Megan Thee Stallion, kjent for låten «Savage». Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Rapper Megan Thee Stallion hevder å ha blitt skutt

Men politiet i Los Angeles avviser at rapperen (25) meldte fra om at hun var utsatt for en kriminell handling.

Den amerikanske rapperen Megan Thee Stallion (25), kjent for sangen «Savage» som går som en farsott på plattformen TikTok, skal ha blitt skutt forrige helg. Det skriver rapperen selv på Instagram onsdag.

– Jeg fikk skuddskader som følge av en kriminell handling jeg ble utsatt for. Jeg ble aldri arrestert, og politiet kjørte meg til sykehus hvor kulene ble fjernet, skriver hun og legger til at hun er takknemmelig for å være i live og at det forventes at hun blir helt frisk igjen.

Skal ha vært på fest hos Kylie Jenner

Politiet i Los Angeles sier til TMZ at Megan aldri fortalte dem at hun var utsatt for en kriminell handling.

– På det tidspunktet Megan møtte politiet rapporterte hun aldri at hun var blitt utsatt for en kriminell handling. Og LAPD (Politiet i Los Angeles journ.anm) har heller ikke mottatt noen ytterligere informasjon om at hun skal ha blitt utsatt for en kriminell handling på dette tidspunktet, sier politiets talsperson ifølge TMZ.

Ifølge TMZ skal Megan ha sagt til politiet at hun hadde kuttet foten sin på glass, og dette var årsaken til at politiet ikke tok henne til sykehuset for behandling.

Megan Thee Stallion og rapperen Tory Lanez (27) skal ha blitt stoppet av politiet søndag. Sistnevnte ble arrestert etter at politiet fant en pistol i hans bil.

Politiet hadde rykket ut til en hendelse utenfor en bolig i Hollywood Hills, og det skal ha blitt avfyrt skudd etter en krangel. En SUV som passer beskrivelsen av Lanez sitt kjøretøy, skal ha forlatt stedet, skriver Vulture.

Politiet har ikke koblet Lanez til skuddene som ble avfyrt utenfor festen, ifølge TMZ. Han skal ha blitt løslatt mot kausjon, og skal etter planen møte i retten 13. oktober, ifølge Vulture.

Årvåkne fans var raske til å påpeke at både Megan og Lanez skal ha deltatt på en fest i Kylie Jenners hus i Hollywood Hills lørdag kveld. En video fra festen som ble sendt på Instagram sin livefunksjon, og senere delt på nettet, viser Megan, Kylie og Tory i et basseng.

