First Aid Kit-stjernen ble mamma

Artisten Johanna Söderberg (29) har fått en datter.

Det er på sin egen Instagram-profil Johanna Söderberg forteller at hun har blitt mamma.

– Endelig er hun her. Babyen uten navn, skriver hun.

Den lille jenta ble født 18. juni.

– Etter 48 lange og krevende timer med fødsel, ble fuglebabyen min lagt i armene mine. Det har vært en virvelvind av følelser siden det. Jeg er fremdeles i sjokk. Mitt liv kommer aldri til å bli det samme. Det er skremmende, men åh så vakkert, skriver hun videre på Instagram.

Johanna Söderberg har også lagt ut en Instagram.story med bilde av babyen og First Aid Kit-kollega Klara hvor hun omtaler henne som «den beste tanta».

Duoen First Aid Kit er kanskje først og fremst kjent for sin hitlåt «Emmylou». Det er søstrene Söderberg Johanna og Klara som utgjør duoen. De har siden oppstarten fått flere lovord av anmelderne og blitt omtalt som musikalske «supersøstre».

ARTIST-SØSTRE: Klara (til venstre) og Johanna Söderberg står bak duoen First Aid Kit. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den andre halvdelen av duoen, lillesøster Klara Söderberg (27), har også delt et Instagram-innlegg om sin lille nyfødte niese.

– Søsteren min er den mest utrolige personen jeg vet om. Jeg trodde ikke jeg kunne være stoltere av henne, men så går hun hen og føder denne vidunderlige lille jenta, og jeg er målløs. Jeg elsker dere begge så høyt, avslutter lillesøster Klara Söderberg.

Babyens far heter Gustav Weber Vernét, og er også musiker. Da graviditeten ble annonsert på Instagram, omtalte Söderberg babyen som «en liten first aid kit».

Publisert: 23.06.20 kl. 12:56

