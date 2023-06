GIFT LENGE: Kari-Ann og Chris Jagger, her avbildet hjemme i 1994.

Roxy Music-modell Kari-Ann Jagger trues med utkastelse fra Storbritannia

Brexit kan få alvorlige følger for den norske kvinnen som pryder et av musikkhistoriens mest ikoniske albumomslag.

Kari-Ann Jagger – født i Arendal 1947 – tok i 1972 et modelloppdrag hvis resultat fortsatt lever i beste velgående.

Da stilte hun på omslaget av det første og selvtitulerte albumet fra den britiske kunstrockgruppen Roxy Music.

Platen er kanonisert både for sitt innhold og sin innpakning.

VAR FØRST: Roxy Music prydet sine albumcover med modeller, og er anerkjent som et stilbevisst band. Her er debutalbumet, med Kari-Ann Jagger på.

Dette har imidlertid så langt vært lite til hjelp overfor britiske myndigheter, som ikke kan love at Jagger får fortsette å bo i Storbritannia, slik hun har gjort i 74 av sine 75 år.

Ifølge The Guardian er dette en følge av britenes løsrivelse fra EU, Brexit.

Den medfører at norske borgere bosatt i Storbritannia må levere en søknad i henhold til landets nye regler for immigrasjon, for fortsatt å kunne bo der.

Stoppet i kontroll

Jagger fikk ifølge avisen beskjed i mars om at hun ikke kan det, som følge av hennes norske pass.

Da ble hun angivelig stoppet i passkontroll i Bristol, på vei hjem fra Madeira.

Der skal hun ha fått spørsmål om hvor lenge hun hadde bodd i landet – med beskjed om at de ikke fant noe bevis overhodet på at hun hadde bodd der i det hele tatt.

SVOGER: Mick Jagger.

Dette har fått hennes ektemann, Chris Jagger – broren til Rolling Stones-vokalist Mick Jagger – til å engasjere seg i saken.

I The Times skriver han at han lastet opp et bilde av Roxy Music-platecoveret i konas søknad om å få bli boende i landet.

– Jeg lurer på om dette er gyldig dokumentasjon, skriver han.

Dokumentasjon som brukes flittig i slike søknader er ifølge The Guardian kontoutskrifter, skatteregninger, strømregninger og legetimekort.

– Mareritt

Kari-Ann Jagger sier til The Times at hun er blitt bedt om å komme med mer utfyllende informasjon.

Hun har i lengre tid jobbet som yogainstruktør, men har satt spor i britisk kultur også utover Roxy-platen:

Hun pryder omslaget på glamrockbandet Mott The Hooples album «The Hoople» fra 1974, og figurerte kjapt i komedien «Casino Royale» fra 1967; en «uoffisiell» James Bond-film (nyinnspilt i 2006).

PÅ COVER IGJEN: Kari-Ann Jagger på omslaget av Mott The Hooples LP «The Hoople», med bandmedlemmene dandert rundt omkring i håret.

– Det hele er et regelrett mareritt. Det er en risiko for at jeg ikke får komme tilbake hvis jeg reiser ut. Det er koko, for jeg snakker ikke engang norsk, sier hun til The Times.

Årsaken til at Jagger har norsk pass skal gå helt tilbake til da hun var 17.

Da skal hun ha fått tilbud om et viktig modelloppdrag i New York – og fant ut at raskeste måte var å få et midlertidig pass fra den norske ambassaden, hvorpå hun senere fikk et ordentlig et.

– Katastrofe

Etter kontrollen i mars skal Jagger ha fått tre måneder på seg til å søke om videre opphold i Storbritannia.

– De er gått nå. Jeg vet ikke engang om jeg kan dra ut av landet og besøke min tante i Norge, sier hun til The Times.

Hun har vært gift med ektemannen Chris i 44 år. De har to sønner sammen, og ytterligere tre fra tidligere forhold. De har 14 barnebarn og bor i Somerset.

– Hele Brexit er en katastrofe, sier han ifølge The Guardian.

– Vi har et departement som bruker tid og penger på å håndtere dette tullet. Jeg bare lurer på hvor mange andre som er i en vanskelig situasjon som denne.

Ektemannen forteller videre at han lastet opp bilder fra konas tidligere norske pass i søknaden, med Roxy-coveret vedlagt som noe av en fleip.

Det britiske innenriksdepartementet påpeker overfor The Times at passkontroll er rutine ved grensene.

– Vi er i kontakt med fru Jagger og bistår henne, sier en representant fra departementet til avisen.

