SATSER PÅ EGENHÅND: Julie Bergan.

Brudd mellom Julie Bergan og plateselskapet Warner

Artisten gir ut sitt neste album selv, med mål om en omsetning på mer enn ti prosent av hva hennes nå forhenværende, store plateselskap omsetter årlig.

Julie Bergan (28) og det internasjonale plateselskapet Warner Musics norgesavdeling har avsluttet sitt samarbeid. Det bekrefter begge parter overfor VG.

– Selskapet var i endring samtidig som Julie var på et sted i karrieren hvor hun ønsket å utforske nye muligheter og nye partnere for den videre satsningen, sier Bergans manager Cecilie Torp Holte.

– Vi valgte derfor å gå i dialog med selskapet om å avslutte samarbeidet.

Forhandlingene endte ifølge Warners daglige leder Leif O. Ribe med at de ble enige om å skille lag.

– Vi er stolte av alt vi oppnådde sammen med Julie gjennom syv år, som etablerte henne som en av Norges aller fremste popartister, sier han.

Warner er et av de tre store verdensomspennende plateselskapene, sammen med Sony og Universal.

Warners norske avdeling sørger blant annet for å få musikk fra artister som Chris Holsten, Beathoven, Susanne Sundfør og Madrugada ut til lytterne.

Krevende målsetning

Neste stadium i Bergans karriere er hennes tredje album, som skal gis ut i 2023 eller 2024.

Utgiver blir Bergans eget selskap, Lit Music, hvor artisten er eneste aksjonær.

Ifølge en søknad fra selskapet til Kulturdirektoratets Fond for lyd og bilde, forventes det salgsinntekter på 6,75 millioner kroner for albumprosjektet.

– Tallet er basert på historikk i Julies katalog, dagens marked og hvordan vi ser strømmetjenestene utvikle seg, sier manager Torp-Holte.

GÅR SIN EGEN VEI: Julie Bergan, her på VG-listeshowet i 2022.

Albumprosjekter har gjerne flere års levetid i strømme-æraen, hvor inntektene tikker inn så lenge publikum fortsetter å lytte.

6,75 millioner er likevel en betydelig sum i dagens musikkmarked: Det tilsvarer litt over ti prosent av Warner Music Norway AS’ årlige omsetning, som pleier å ligge på rundt 60 millioner.

– Det er godt analysert og noe vi tror vil være oppnåelig, men det er også klart at det er en målsetning som krever at publikum liker musikken og låtene, sier Torp-Holte.

Låtene på Bergans første album, fra 2018, har nå over 130 millioner avspillinger på Spotify til sammen.

Partner i USA

Der Warner tidligere har hatt rettighetene til Bergans musikk og gitt henne vederlag, vil artisten fremover selv sitte på alle rettigheter til musikken hun gir ut.

Den største fordelen ved dette og å gi ut musikken selv er ifølge Bergans manager at artisten selv kan velge samarbeidspartnere, og være mer i førersetet av hele prosessen både kreativt og økonomisk.

– Utfordringen med slike avtaler kan ofte være mengden arbeid som skal administreres og de økonomiske musklene som trengs bak en slik stor satsning som en artist på Julie Bergans størrelse er. Men her har vi funnet bra løsninger, og satt et godt team for Julie, sier Torp-Holte.

Alle rettigheter betyr også utgifter for Bergan. Blant annet er det beregnet 1,3 millioner i samlet honorar til musikere, produsent og andre medvirkende på det kommende albumet.

I den ovennevnte søknaden nevnes Mathias Sørum som artist- og repertoar-ansvarlig og Bergans viktigste partner for den nye platen.

Sørum er fra Oslo, men nå basert i Los Angeles og Atlanta. Han er blant annet manager for produsenten Harv, som har Justin Biebers globale 2021-slager «Peaches» på CV’en.

Det fremgår også av søknaden at Bergan fremover satser i langt flere markeder enn det norske.

Både Bergans manager og Warner gir uttrykk for at partene er godt forlikt etter bruddet.

– Warner har vært en vesentlig del av hennes karriere og vært med på reisen det har vært for henne å formes som artist. Det vil alltid stå sterkt. Men nå er det tid og riktig for noe nytt, sier Torp-Holte.

– Julie vil alltid være en del av Warner-familien, og vi ønsker henne kun det beste for dette neste stadiet i karrieren, sier Leif O. Ribe i Warner.