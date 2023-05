INGEN HAST: Vinni stresser lite på sin vei til 50, og gir nå ut album for første gang siden 2012.

Vinni: − Det var jo ingen rapstjerner før meg

Det er Øyvind «Vinni» Sauviks fortjeneste at det nå går an å leve av å være hip hop-artist i Norge, mener han selv. Og rap-rebellen sier han blir rørt av at ungdommen vil jobbe med ham.

Kortversjonen Vinni (47) er ute med første album på 11 år. 20-åringene Emma Steinbakken og Marstein er med der

Han og Steinbakken gjør det for tiden bra på listene i Indonesia, sammen med Alan Walker

Vinni forteller hvordan han håndterer rollen som tenåringspappa

Han er takknemlig for jobben han mener han fant opp selv

Ønsker at debatten rundt rusmidler blir bedre Vis mer

Det er nå 20 år siden Vinni (47) slo gjennom som frontfigur i gruppen Paperboys, med iørefallende hip hop-hits og en aura av frittalende hurragutt rundt seg.

Slik han oppsummerer det nå, handlet de ti første årene om å snakke om rusbruk, de ti siste om skilsmisse og «Hver gang vi møtes».

– Jeg føler meg jo betraktelig kjedeligere enn jeg var, medgir Vinni.

Han viser til alder, foreldrerollen og at kroppen ikke tåler like mye som den en gang gjorde.

– Jeg synes ikke det er så interessant å skrive bare om fest og moro og skryte av hvor flink jeg er lenger, hvor tøff jeg er, hvor mye damer jeg får. Det er vel ... ikke så sant, egentlig. Haha!

– Enorm begavelse

Men han gjør ett skryte-unntak, på sitt første album på 11 år, «Tanker blir ting».

«Så i all beskjedenhet/Det er på grunn av meg at mange av dere har levebrød», heter det i sangen «Øyvinds skyld».

– Det var jo ingen rapstjerner før meg. Det var ikke en jobb som var mulig å ha i Norge, mener Vinni.

Han presiserer at han selv hadde forbilder i norsk rap.

– Men jeg var vel den første som brøt lydmuren. Jeg lagde den jobben. Det har vært mange søkere etterpå, en del som har sluppet gjennom også. Og jeg har den jo på en måte ennå. Jeg er ganske stolt av den.

JOBBER SAMMEN: Vinni og Emma Steinbakken.

Det nye Vinni-albumet har et knippe erfarne gjester: Madcon-Tshawe, Admiral P, Arif.

Men Vinni har også med seg to av de heteste unge navnene i norsk musikk nå: Marstein fra listetopperne Undergrunn, og Emma Steinbakken. Begge 20.

– Jeg blir rørt og glad av at de gidder å være med. Jeg tar ikke det for gitt. De gjør oss til skamme, disse kidsa. De er jo så gode så tidlig. Latterlig dyktige.

VINNIS GJEST: Jo Almaas Marstein, som går under artistnavnet Marstein og er med i rapgruppen Undergrunn fra Oslo.

Vinni var den første som lagde seg en ny type artistisk berømmelse gjennom «Hver gang vi møtes» på TV 2, i seriens første sesong, i 2012.

11 år senere er Steinbakken konseptets siste store stjerne, med over 20 millioner Spotify-spillinger av Bjørn Eidsvågs «Floden» å vise til.

– Det er jo jævlig fine låter hun har gjort. Men det handler også om hennes enorme begavelse som formidler. Hun synger så nydelig.

«Lykkelig skilt»

Vinni og Steinbakken er for tiden sammen om en annen suksess: Alan Walker-låten «Not You», som Vinni har vært med på å skrive, og som hun synger.

Låten gjør det for tiden godt på listene i Indonesia – hvor Vinni for det meste bor, på Bali, sammen med sønnen på 15 og guttens mor.

PÅ SIN ANDRE HJEMMEBANE: Vinni på Bali i 2016.

Forholdet til henne har vært litt av og på, men familien på tre har hele tiden bodd sammen. Nå i nytt hus.

– Vi har alltid tatt familielivet vårt på alvor. Det var aldri aktuelt å flytte til Bali og begynne å kjøre 50/50-deling. «Lykkelig skilt» har vi også kalt det.

Der har de holdt hus i snart ti år. Sammenfallet mellom det, Vinnis «ekstrajobb» som Walker-låtskriver og Walkers suksess i landet er dog tilfeldig.

– Alan lager akkurat sånn musikk som folk i Indonesia elsker, sier Vinni.

– Det er en deilig følelse å sitte der på bar og drikke grønn juice, og så hører man sitt eget verk, noe jeg har vært med og bidratt på. En påminnelse om hvor heldig jeg er.

Noe av det samme føler han rundt singelen «Glorie», som i fjor ble en av de mest spilte på norsk radio, og Spellemann-nominert til «årets låt».

– Folk gidder å høre, og jeg føler meg helt latterlig privilegert som får lov til å holde på fortsatt.

RADARPAR: Alan Walker-manager Gunnar Greve (t.v.) var inntil nylig Vinnis manager. Samarbeidet varte i godt over et tiår.

Som tenåringspappa prøver Vinni å være «minst mulig i veien», forteller han.

– Jeg bruker ikke så veldig mye pekefinger. Det handler mer om eksemplets makt, å være en trygg havn, en ledestjerne. Så er han heldig som har en strålende mor, som er der mye mer enn meg. Jeg er jo mye i Norge også.

Sønnen var nok større fan av sin rap-pappa før, forteller Vinni – som lyser opp når han forteller at rappkjeften ser ut til å ha gått i arv.

– Det kan være brutalt innimellom, ler han.

– Et par år tilbake trasket vi rundt på Sørenga. Så sier han: «Ja, her var det dødt, akkurat som musikk-karrieren din!» Og jeg bare: Au!

Fars søte hevn ble «Glorie», som nå har 28,5 millioner avspillinger på Spotify.

– Jeg har sendt ham screenshots av topplistene på Spotify hele tiden. «Ta det tilbake!»

Sannheten om rus

Det blir liksom ikke et ordentlig Vinni-intervju uten litt «rusprat» – og han berører også temaet på det nye albumet.

Men han vil gjerne ha diskursen rundt rusbruk over på et annet spor.

– Jeg lærte det i Anonyme Alkoholikere: Det at folk ruser seg er veldig lite interessant. Hvorfor man ruser seg, derimot, er interessant. Hvorfor kidsa tar kokain er mye mer spennende enn at de gjør det.

RUSDEBATT: Velkjent tema for Vinni.

Hele debatten blir dobbeltmoralsk og hyklersk, mener Vinni.

– De prøvde å stenge polet i fem dager under korona – og det ble kø fra Bærum til Asker. Det gikk én dag før regjeringen måtte snu! Det er ikke bare de som tar kokain som ruser seg.

Han presiserer at han synes faren ved rusmidler må belyses.

– Det er jo farlig, det kan gå jævlig, jævlig galt. Men det er også en annen side, og sannheten er at det er jævlig gøy. Hvis ikke hadde ikke folk i hele verden ruset seg.

Vinni trekker et annet omstridt samtalepunkt inn i tematikken: Sophie Elise, og forsøkene på det han mener er å nærmest «forby» henne.

– At hun liksom skal være et dårlig forbilde. Men hvorfor følger folk henne da? Det er jo fordi de har det sånn de også.

FÅR VINNI-STØTTE: Sofie Steen Isachsen, kjent som Sophie Elise.

Vinni synes heller at norske politikere er de verste forbildene.

– Når du ser en politiker som har fått beskjed av sin PR-rådgiver om ikke å svare på et spørsmål, prate rundt grøten. Frp-politikere som sier så jævlig mye drøyt og rasistisk. Det er liksom helt innenfor. Så skal liksom anstendigheten vår hvile på Sophie Elise og Petter Northugs skuldre? Det blir så merkelig.