NYBAKT: Fred Buljo.

Fred Buljo i KEiiNO har blitt pappa

Hilser sin sønn Ailo velkommen.

«Hils på Ailo!👶 Den lille gutten vår ble født 28 mai, og fyller livene våre med så masse kjærlighet allerede. ❤️», skriver Buljo (35) på Instagram tirsdag formiddag.

– Det føles helt magisk, sier han til VG om sin førstefødte, som han har fått sammen med sin samboer Oddveig Marie Brenno (33).

Buljo forteller at lille Ailo kom til verden tre uker før termin.

– Men han er en velskapt liten gutt, og ligger fornøyd her i kurven sin.

Fred-René Øvergård Buljo, som er artistens fulle navn, joiker i trioen KEiiNO sammen med Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen.

De representerte Norge i Eurovison Song Contest 2019, hvor de fikk flest publikumsstemmer.

Litt mer lunken stemning fra juryene ga bidraget «Spirit In The Sky» en sjetteplass i konkurransen.

Buljo sier at navnet «Ailo» dukker opp i joiken han fremførte på «Spirit In The Sky». Navnet står også sterkt i samisk kultur.

– Det var veldig viktig for meg.

VANT MELODI GRAND PRIX: KEiiNO tok seieren i 2019. Her i 2021. Fra venstre: Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen.

I 2021 kom KEiiNO på andreplass i Melodi Grand Prix, med låten «Monument».

