KAN IKKE KJENNE FJESET: The Weeknd prøver å finne kjenne på egen popularitet. Her sammen med en tannpirker.

Ukens låter: The Weeknd med Madonna, Stig Brenner og ISÁK

I tillegg til at Loverboy fra Undergunn virkelig leverer på aliaset sitt. Blant annet. Her er et knippe ny musikk.

Stein Torleif Bjella – «Koden knekt»

Ifølge artisten selv kliner Sputnik (80) og kona hver dag. På coveret til Bjellas nå tre lanserte låter er det et litt yngre, men like fullt modent par som kliner. Skildringen av dette godt voksne livet virker å være Stein Torleifs Bjellas knekkede musikalske kode. Musikk for folk som har begynt å gå utendørs igjen, på den andre siden av hverdagen. Mer en novelle enn en låt man husker. Lettrørte ord for saktmodige med behov for både bomberom og hurtiglader er det uansett altfor lite av.

Jon Ranes og AIBA – «Hun Vil ha»

Endelig: Bruno Mars og Anderson Paak på norsk. Undergrunns Loverboy leverer enda sterkere på aliaset sitt på sitt andre soloalbum, der han sammen med AIBA nikker fram Silk Sonic-soul som er så slikesleip merkevarefokusert at det i feil hender kunne blitt virkelig pinlig. Her blir det i stedet, som de synger, litt av himmelen.

Adrian Sellevoll – «Dø lykkelig»

Hører man litt feil her, kan man fort tro man hører en drapstrussel mot svenske Lykke Li. Adrian Sellevolls vei inn i sommeren er uansett så imponerende kjærlighetsdum at det nesten ikke skulle være lov. Mange kompetente bransjefolk har bistått og TikTok-effekten kommer til å være enorm. Likevel er det skremmende at ingen har prøvd å gjøre et så enkelt og minneverdig refreng til noe litt mindre tekstlig og urytmisk fantasiløst. Men det er kanskje det geniale.

KAN IKKE KJENNE IGJEN FJESET: Stig Brenner har tydeligvis lastet ned AI-betaen av Photoshop.

Sjøbadet – «Marie på Damsgård»

Mer håpløs bergensktekst. I alle fall rimene (sigg/digg, by/paraply og ikke minst Damsgård / falt for). Dessuten driver Nordnes-kvartetten taxireklame i andre vers. Men når tre av dem startet bandet med det ironisk cocky navnet Damemagnetene som tiåringer (!), og én stammer fra Auroras manager, sier det seg selv at «Marie på Damsgård» er en nesten genialt dum popperle med solbrun gitar. Som matcher bergensk pophistorie helt tilbake til De Musikalske Dvergene via Fjorden Baby og forrige versjon av Hjerteslag. Bare med smittende naiv entusiasme.

Weeknd, Madonna og Playboi Carti – «Popular»

Vanskelig å telle nøyaktig, men det er minst like mange låtskisser inni andrelåten fra The Weeknds snarlige HBO-serie som det er artister. «Popular» er kubjelledrevet synthbeat med drøye tyve sekunder der Madonna (ja!) får være praktfullt briljant. Og tilsvarende tretti der Plaiboy Carti får være ganske ok. Resten er tre monotone minutter med enestående manisk-hedonistisk Weeknd-gnål. Resonnerer sikkert godt hos folk med Raya-konto. For alle oss andre blir helgen definitivt det samme uten.

Stig Brenner – «Har du glemt meg?»

Tittelen høres ut som et vennlig inkassovarsel. I bunn er likevel frykten for å ende som det motsatte av Weeknd-låten. Altså upopulær. Coveret virker å være vridd til det ugjenkjennelige gjennom de nye generativ AI-funksjonene til Photoshop, mens trekløveret Hampus Bergh, Benjie og Marcel Basima har gitt Stig Joar Haugen en dypere, internasjonal klang med Sigrid-bass. «Du er bedre enn jeg husker» er de siste ordene. Og dét kan lett sies om Stig Brenner også.

KAN IKKE ANERKJENNE FOSEN: ISÁK legger seg ned som band, men fortsetter kampen for å rive vindkraftverkene på Fosen.

ISÁK – «Trespassing»

Trioen med Ella Marie Hætta Isaksen i front legger seg ned som band med denne fengende mørke dansbare politiske bangeren. Den starter ganske ordinært, men får et voldsomt Leftfield-klingende momentum i løpet av de fire minuttene den har til har til rådighet. Fosen-aksjonen ligger i bunn. Det hjelper at de av oss som ikke mestrer samisk vet at mantraet i siste halvdel betyr «når jeg vrenger koften, faller vindturbinene». Derfra og ut har låten nok kraft til å holde det gående i minst 600 dager til.