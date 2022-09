OMTALES I TOSPANN: Kyrre Gørvell-Dahll og Victoria Karlskås Andersen, kjent under artistnavnene Kygo og Victoria Nadine.

Victoria Nadine i Las Vegas med Kygo

Da Kygo spilte for danseglade Vegas-folk i helgen var Victoria Nadine i backstageområdene. – Hun har det veldig fint, sier hennes pressekontakt.

I helgen opptrådte Kygo (31) på Life is Beautiful-festivalen i Las Vegas, og på Encore Beach Club hvor han residerer som DJ på fast basis.

Til stede på begge arrangementene, etter hennes egne poster på Insta-story å dømme, var det norske popstjerneskuddet Victoria Nadine (22).

Fra festivalen postet hun video av Kygo i aksjon på scenen – med en liten hjerte-emoji – fra en vinkel som tilsier at hun befant seg backstage.

Fra klubben har hun repostet en video lagt ut av Kygos vokalist Justin Jesso, hvor hun og Jesso synger med mens Kygo og vokalist Parson James er i aksjon foran publikum.

Også der ser hun ut til å være i et backstage/VIP-område.

– Jeg kan bekrefte at Victoria er i Las Vegas, og at hun har det veldig fint, sier Victoria Nadines pressekontakt, Vilde Kristine Darvik i Max Social.

«Superpar»

Kygo og Victoria ble nylig omtalt som «det nye superparet» i Se og Hør.

De to artistene har ikke selv kommentert offentlig hvorvidt de er et par.

– Vi er kjent med den Se og Hør-saken, men ønsker ikke å kommentere innholdet i den konkret, sier Darvik.

VG har bedt Kygos co-manager Jan M. Bjordal om kommentar til saken.

Sikkert er det uansett at Kygo og Victoria de siste ukene har hatt det travelt med å trykke «like» på hverandres Instagram-poster.

Sorg ble suksess

Victoria Nadine heter egentlig Victoria Karlskås Andersen. Hun er fra Skien, har adresse registrert øst i Oslo og ble først kjent via «Idol» i 2016, hvor hun kom på fjerdeplass – sceneskrekk til tross.

«IDOL»-DELTAGER: Victoria Nadine da hun var 16.

Tidligere var hun kjæreste med «Funkyfam»-medlem Silas Massa Vasstrand.

Bruddet mellom de to ga Victoria musikalsk uttelling, i form av sangen «Be Okay».

Den nådde tredjeplass på VG-lista, og har over 14 millioner avspillinger på Spotify.

I kjølvannet av låtens suksess ble hun nominert til både Spellemannpris og P3 Gull.

Hun jobber nå med sitt debutalbum. Utgivelsen har et budsjett på 875.000 kroner, ifølge en søknad fra plateselskapet Easy Records til Norsk Kulturråd.

Kygo har ikke hatt noe offentlig bekreftet kjærlighetsforhold siden bruddet med Maren Platou høsten 2019.

