NORGESKLAR: Irske Niall Horan (29).

Niall Horan til Stavernfestivalen

Det tidligere One Direction-medlemmet står høyt på plakaten når musikkfesten i Stavern 2023 går av stabelen.

Forhenværende Harry Styles-kollega Horan topper et slipp som også inkluderer Ballinciaga, Broiler, Chris Holsten, Dagny, Emma Steinbakken, The Stickmen Project, Undergrunn og Postgirobygget.

Fra før er Kygo og Karpe bekreftet til Stavernfestivalen.

– Det har vært et mål for oss å lansere så mye som mulig av line-up’en på et tidligere tidspunkt enn før, og vi håper folk setter pris på hvem vi har booket, sier bookingansvarlig Trond Opsahl i Stavernfestivalen.

Flere av landets største festivaler har begynt å få sving på neste års program.

Øyafestivalen melder at Sigrid blir blant toppnavnene deres i 2023.

På retrofronten har de også sikret seg de amerikanske new wave-legendene Devo, med det som skal være bandets første konsert i Oslo siden 1990.

HOLDER KOKEN: Iggy Pop.

Bergenfest har for sin del sikret seg Iggy Pop til sommeren.