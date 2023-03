RING MEG: Lars Berteig Andersen, Durek Verrett og Bjørn Alexander har like klær og samme ringesignal i hånda. Kjekt det.

Ukens låter: Julie Bergan, Sval, The Jackeeters og Lewis Capaldi

Afterski, familien og kjærlighet i grøfta. De evige temaene tar mye plass i ukens låtspalte. Selvfølgelig gjør de det.

Sval – «Smoke»

Kompani Lauritzen-deltager Sval Rosenløw Eeg har hatt mye sorg, lengsel og smerte i tekstene sine. Her er følelsene til vridd til en positiv, intensiv kjærlighetssang om et forhold som er virker å være mer enn bare enn gnist. Og helt åpenbart gjengjeldt. Produksjon og vokal er så lavmælt nedpå at «Smoke» fremstår smått unnselig i starten. Det er før den vokser til seg en formidabel ild.

Julie Bergan – «Diamonds»

K-pop-suksessene Anne Judith Wik og Ronny Svendsen er to av låtskriverne som nå skal løfte Julie Bergans selvstyrte karriere. «Diamonds» viser absolutt en voksnere og mindre høylytt artist, med EDM-blusset skrudd ned og grom, vannskadet gitarlyd i bakgrunnen. Likevel er den mest en manifesterende ballade om å komme seg videre, som ikke helt klarer å manifestere seg selv.

Astrid S. – «Fuck off»

Advarsel for sarte sjeler: Etter syv sekunder tar Astrid Smeplass eierskap til et ord som i alle fall ikke egner seg på SFO. «Fuck off» er en leken bagatell av en poplåt, perfekt til både kjærlige og mindre kjærlige utskjellinger av digital og analog art. «Sometime’s you just have to kiss somebody else» sang den tidlige samboeren hennes Julie Bergan for tre år siden. «Baby, you should fuck off» er en mye morsommere og mer presis tilnærming til virkeligheten.

DIAMANTER OG BLÅ TÆR: Julie Bergan relanserer seg selv fra noe som i alle fall på promobildet virker som et dyrt møterom i utlandet.

Rick Grove – «Stars»

Erik Aas Grove har vaket i bakgrunnen på ulike bandprosjekter en god stund. Her vaker derimot Mikhael Paskalev i bakgrunnen, mens Grove står helt fremst. Og for en frontfigur. Sammen lager de oppløftende sjanglepop med samme forfengelige fortegn som Tame Impala, Steve Lacy og til dels M83 (som også har ute album denne uken). Men med et helt annet og virkelig befriende smittende energinivå. Dette er imponerende gøy.

The Jacketeers – «Afterski i Queill»

Endelig: Bruksmusikk for deg som aldri har hørt en afterskilåt noensinne, der både tekst, melodi og arrangement virker å være skrevet av ChatGPT. I alle fall brølebiten til Lars Berteig Andersen og Bjørn Alexander. Her nevnes alle de mest håpløse afterskilåtknaggene – «opp på fjellet», «opp på bordet», «espabolle» og «raske briller». Durek Verrett kommer unna med å tøyse med «take a pic for Se og Hør», «gutta nå kose’ vi oss» og nekter å være med de to andre på nach. Dét skjønner jeg godt.

Lana del Rey – «The Grants»

Familien, religionen og selvfølgelig. Døden. Det er bare noen av elementene i Lana del Reys tredje og naturlig mørke forsmak på neste ukes niende (!) album. «The Grants» er selvbiografisk på samme vis som Steven Spielbergs «The Fabelmans», og nesten like besnærende formsterk og gromt gospelslitesterk. Det siste er ikke et ord, men bør bli det.

Lewis Capaldi – «How I’m Feeling Now»

En av de mest joviale – og selverklært usannsynlige artistene i samtiden er i innspurten til oppfølgeren xtil den ekstremt suksessrike debuten (som har ligget i toppen av listene i fire år). Han er en hesende intens vokalist av typen som kunne fremført de juridiske vilkårene for strømstøtteordningen med innlevelse. Skal man ta utgangspunkt i denne andresingelen er målgruppen hans de som synes Ed Sheeran blir for komplisert.