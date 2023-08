HAVNET I RETTEN: Tory Lanez (31) og Megan Thee Stallion (28), egentlige navn hhv. Daystar Shemuel Shua Peterson og Megan Jovon Ruth Pete.

Amerikanske medier: Tory Lanez dømt til ti år i fengsel

Rapperen ble dømt for å ha skutt Megan Thee Stallion i føttene. Nå må han i fengsel.

Den kanadiske rapperen Tory Lanez ble i desember funnet skyldig i å ha avfyrt et halvautomatisk håndvåpen og truffet artistkollega Megan i føttene.

Episoden skjedde etter at de to hadde vært på fest sammen i juli 2020, i Kylie Jenners hus i Hollywood.

I Los Angeles fikk rapstjernen straffutmålingen tirsdag:

Han dømmes til ti år i fengsel, melder amerikanske medier, deriblant AP.

Lanez har sittet fengslet siden domfellelsen.

Rapperen ble før jul domfelt på tre punkter:

Overfall med halvautomatisk skytevåpen

Besittelse av ladd og uregistrert skytevåpen i kjøretøy

Grovt uaktsom avfyring av skytevåpen

Strafferammen var på nesten 23 års fengsel. Påtalemyndigheten ba om 13 års fengsel.

De vektla at Tory Lanez i tillegg til skytingen også hadde postet meldinger om saken i sosiale medier som førte til massiv hets av Megan Thee Stallion.

Hans forsvarere ba retten om å gi ham prøvetid og rehabilitering for rusmisbruk.

«I beste fall tvilsomt»

Ifølge nyhetsbyrået AP har forsvarerne omtalt bevismaterialet som «i beste fall tvilsomt», og det at Tory Lanez ikke skal ha vist anger henger ifølge dem sammen med dette.

I rettssaken hevdet Megan Thee Stallion at Tory Lanez skjøt mot hælene hennes og ropte at hun skulle danse, etter at hun forlot bilen de satt i sammen.

Hun sa først til politiet at hun hadde skåret seg på glass. På sykehuset fant legene kulefragmenter som måtte opereres bort.

Flere uker etter hendelsen utpekte hun Tory Lanez som gjerningsmann, på Instagram. I retten fortalte hun at hun fortsatt sliter med ettervirkninger.

Prosessen med straffutmåling startet mandag, men kom ikke da så langt at beslutningen ble kjent.

I retten ble det mandag lest opp et brev fra Megan Thee Stallion, hvor hun tok til orde for streng straff, og forklarte at hun ikke har hatt en eneste fredelig dag siden skyteepisoden tre år tilbake.

Tory Lanez’ far, presten Sonstar Peterson, som lagde stort oppstuss i retten da sønnen ble domfelt i desember, ba for sin del dommeren om å vise nåde.

Det gjorde også rapperen Iggy Azalea. I et brev ber hun dommeren lande på en straff som er «utviklende, ikke livsødeleggende».

Tory Lanez har hatt seks album på Topp 10 i USA. Megan Thee Stallion har toppet den amerikanske singellisten med «Savage» og «WAP», sammen med henholdsvis Beyoncé og Cardi B.

