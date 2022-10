FIKK MEDHOLD: Robert Eidevik.

Tingretten griper inn i Hjerteslag-konflikten

Hordaland tingrett gir vokalist Robert Eidevik rett til å bruke det omstridte bandnavnet i høst – mot de øvrige bandmedlemmenes ønske, og uten at de fikk uttale seg i saken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Konflikten i bergensbandet Hjerteslag har pågått siden vokalisten og de fire andre i bandet skilte lag sommeren 2020.

I ettertid har partene kranglet om hvorvidt det var de fire som trakk seg fra bandet, eller om det var de som ga Eidevik sparken.

Retten til navnet Hjerteslag som varemerke er behandlet i Patentstyret. I en avgjørelse 2. september konkluderte de med at rettighetene til bandnavnet tilhører alle de fem bandmedlemmene – som dermed må finne ut hvordan de skal håndtere dette videre.

Så langt går det ikke knirkefritt.

Økonomisk risiko

Allerede 6. september gikk Eidevik og hans apparat ut med dato for et nytt album under navnet Hjerteslag, «Tyvens dagbok», som slippes 11. november.

Samtidig ble det bebudet en Hjerteslag-turné med Eidevik og nye musikere på syv konserter i perioden 16. til 26. november, og slipp av singler før albumet.

– Respektløst og bøllete, sa Petter Sætre, en av «de fire andre», til Bergensavisen om kunngjøringene.

OPPRINNELIG BESETNING: Hjerteslag i 2016. Fra venstre: Petter Sætre, Robert Eidevik, Ole André Hjelmås, Nikolas Jon Aarland og Torjus Raknes.

Siden da har det vært korrespondanse mellom partene, som ikke har ført frem til en avtale.

Eideviks advokat gikk dermed nylig til Hordaland tingrett, med krav om midlertidig forføyning for rett til å bruke varemerket Hjerteslag i forbindelse med utgivelsene og konsertene i høst.

I begjæringen vektlegges det at både Eidevik og andre involvert i den nye musikken og konsertene risikerer stor økonomisk belastning dersom vokalisten ikke kan operere under Hjerteslag-navnet, i verste fall avlysninger.

Det påpekes også at de fire andre fra Hjerteslag-besetningen som strides akkurat har startet et nytt band, Kristi Brud.

NYTT BAND: Kristi Brud, med de fire Hjerteslag-medlemmene som er i konflikt med Robert Eidevik, samt trommeslager Per Elling Kobberstad.

Dette understreker etter Eidevik-sidens syn at de fire ikke har et egentlig ønske om å drive Hjerteslag videre, snarere at de er motivert av et ønske om å hindre vokalistens aktiviteter.

– At vi ikke har en konkret plan om å bruke bandnavnet Hjerteslag i høst, betyr ikke at vi skrinlegger å bruke bandnavnet ved en senere anledning, sier Sætre til VG.

– At vi er med i flere band har egentlig ikke noe med saken å gjøre.

Må gi adgang til Spotify-konto

«Der saksøkeren klart nok vil lide et betydelig økonomisk tap dersom forføyningen ikke tas til følge, kan ikke retten se at de saksøkte vil påføres ulemper av tilsvarende karakter», heter det i kjennelsen fra tingretten.

Saksbehandler sier til VG at de ikke vil kommentere kjennelsen.

De fire andre – Petter Sætre, Ole Andre Hjelmås, Torjus Hovden-Raknes og Nikolas Jon Aarland – er også pålagt å gi Eidevik alle nødvendige påloggingsdetaljer for tilgang til Hjerteslags Spotify-konto.

Videre pålegges de å skriftlig trekke både eventuelle copyright-innsigelser og «andre varsler eller protester til Spotify mot Robert Eidevik».

Det var slike innsigelser som i sommer tvang vokalisten til å slippe singelen «Fuck sommeren» under artistnavnet Eidevik på Spotify. På fire måneder har den fått 27.252 avspillinger der. Den mest populære Hjerteslag-sangen har tre millioner.

– Den reelle situasjonen er at Eidevik har rett til å bruke varemerket Hjerteslag slik han nå gjør, sier vokalistens advokat Thomas Rieber-Mohn, partner i advokatfirmaet CMS Kluge.

– Har ikke flere rettigheter

Petter Sætre fremhever at partene var i forhandlinger og at hans side ikke ble varslet om at saken gikk til tingretten.

Sætre uttrykker spesielt skuffelse over at tingretten ikke ga dem mulighet til tilsvar.

– Advokaten vår får ta seg av det rettslige, så kan vi konsentrere oss om kjekkere ting, sier han.

– Eidevik har ikke flere rettigheter enn den femtedelen Patentstyrets avgjørelse tilsier.

I forhandlingene som har pågått siden avgjørelsen, har Eidevik tilbudt de fire andre en økonomisk andel av inntektene fra høstens aktiviteter.

Dette var også en løsning som ble inngått etter bruddet i 2020, i forbindelse med at Hjerteslag da fortsatt hadde konserter å gjennomføre.

En konkret sum eller andel skal ikke ha blitt fremlagt nå, men i begjæringen fra Eideviks advokat er omfanget beskrevet slik:

«(...) men ikke på noen måte av den størrelse som de fikk sist en slik enighet ble oppnådd – da dine klienter tjente klart mer enn Eidevik selv og musikerne som gjennomførte konsertene.»

– Som påvist i begjæringen ble det fra denne side gjort relativt grundige forsøk på å finne en omforent løsning i saken, sier Thomas Rieber-Mohn.

– Dette var ikke konkretisert, men ble tilbudt i form av en rimelig andel av inntektene.

– Ikke ute etter penger

Petter Sætre sier at det var «alt annet enn enkelt» å få utbetalt pengene fra de ovennevnte 2020-konsertene.

– Hvordan Eidevik og musikerne tjente mindre enn oss, ettersom vi var lovet 23% av overskuddet etter at alle utgifter var dekket, er også vanskelig å forstå for oss.

Han sier at forslaget som ble fremlagt nylig fremstod mer som en felle enn som et konstruktivt forslag.

– Vi er uansett ikke ute etter penger. Det er ikke det dette handler om.

Til dette repliserer Rieber-Mohn:

– Dette synes å bekrefte at det eneste man er ute etter, er å hindre Eideviks bruk av navnet. Dette støtter etter min oppfatning grunnlaget for tingrettens konklusjon.

Sætre mener at Eidevik og hans apparats hastverk med å få en kjennelse fra retten er selvpåført.

– Det er jo selvforskyldt i den grad at det fortsatt er en konflikt, og at de planlegger utgivelser og turné midt oppi det.

– Men Eidevik har vel også et behov for å drive med det han lever av?

– For all del. Det er ingen som hindrer ham i å lage musikk, eller spille Hjerteslag-sanger for den del. Men Hjerteslag-navnet bygget vi opp sammen og da bør alle fem være enige i bruken av det.