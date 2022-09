FIKK «MEGAHIT»: Truls Svendsen og Charlotte Smith.

Truls Svendsen og Charlotte Smiths «megahit»-vinnerlåt tilbake på strømmetjenestene

Etter et mystisk fravær gjennom flere måneder er sangen som vant TV 2-programmet «Norges nye megahit» atter tilgjengelig.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På tampen av 2021 introduserte TV 2 musikk-konkurransen «Norges nye megahit», hvor kjendiser fremførte nyskrevne låter som de delvis bidro til å lage selv.

Seertallene ble så som så – men som hitgenerator var programmet en suksess, med flere listetopper og over 40 millioner avspillinger til sammen på Spotify.

Drøye tre av disse millionene kom fra vinnersangen, Truls Svendsen og samboeren Charlotte Smiths den gang sesongvennlige «Når julefreden senker seg».

Den gikk helt til topps på Norges offisielle hitliste, VG-lista.

Som for julelåter flest sank interessen for låten fort etter høytiden.

«Når julefreden senker seg» sank imidlertid som i graven – helt bort fra strømmetjenestene, hvor den til nå har vært utilgjengelig i lang tid.

En konflikt om låtskriverrettigheter og fordeling av disse skal være årsaken til sangens fravær.

Ble ikke kreditert

Konflikten ble først omtalt av Dagbladet. Avisen skrev at Daniel Kvammen, artist som i TV-programmet fungerte som mentor for Truls Svendsen, ble beskyldt for å ha unnlatt å kreditere Sandra Lyng og Preben Sælid Andersen for deres arbeid med vinnerlåten.

Bakgrunnen skal ha vært at studioprosessen med å lage en ny sang for Svendsen gikk trått, hvorpå Kvammen tok i bruk en demolåt som hadde ligget i skuffen et års tid – som Lyng og Sælid Andersen hadde bidratt til.

BLE UTELATT: Sandra Lyng.

Disse to ble kreditert for sitt arbeid først noen dager etter at «Når julefreden senker seg» var ute på markedet.

Da hadde TV 2 allerede sendt ut en pressemelding hvor kun Kvammen ble gratulert med suksessen som låtskriver.

– Det var en veldig rask prosess rundt innspillingen av låten, som førte til noen misforståelser. Jeg har selvsagt tatt ansvar for å rydde opp i disse, og vi løste det raskt, sa Kvammen til Dagbladet, som også omtalte låtens fravær fra strømmetjenestene i mai.

På strømmetjenesten Tidal er kun Sandra Lyng og Preben Sælid Andersen oppført som komponister på julesangen, sammen med produsent Anders Nilsen.

Daniel Kvammen står oppført som tekstforfatter, sammen med Nilsen, Svendsen og Smith.

Denne fordelingen sier imidlertid ingenting om hvordan inntektene fra låten fordeles.

– Det viktige er hvordan prosenter i verkene fordeles mellom rettighetshaverne, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen i vederlagsbyrået Tono, som forvalter rettigheter for musikkverk i Norge.

Prosentfordelingen er konfidensiell, opplyser Martinsen.

MENTOR: Daniel Kvammen (t.h.) hadde ansvaret for å veilede Truls Svendsen som artist i «Norges nye megahit».

VG har vært i kontakt med Sandra Lyng, som ikke ønsker å kommentere hvorfor «Når julefreden senker seg» har vært utilgjengelig eller hvorfor den nå er tilbake.

– Dette har han ingen kommentar til, sier Daniel Kvammens plateselskapskontakt Magni Sørløkk om saken.

TV 2 og Preben Sælid Andersen ønsker ikke å kommentere.

VG har bedt Truls Svendsen, Charlotte Smith og representanter for plateselskapet All In & GG Music om kommentar til saken.

* Daniel Kvammen er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.