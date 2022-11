STOR INTERESSE: Kaizers Orchestra legger til ytterligere 16 konserter på neste høsts turné. Totalt blir det 56 konserter med gjengen neste år.

Kaizers Orchestra utsolgt igjen

Kaizers Orchestra legger ut 16 nye konserter etter at ekstrakonsertene også er utsolgt. 80.000 nordmenn får mulighet til å se gjenforeningskonsertene neste høst.

Nyheten om Kaizers Orchestras tilbakekomst har blitt møtt med ellevill entusiasme hos den trofaste fanskaren som har ventet nesten i ti år på et nytt kapittel.

De første 16 konsertene ble utsolgt på en time. Nå er også ekstrakonsertene utsolgt, hvilket betyr at det nå legges ut ytterligere 16 konserter når det ordinære billettsalget starter i dag – fredag – klokken 11.11.

De første konsertbillettene har så langt vært tilgjengelige fra en egen hjemmeside der man må registrere seg.

I alt blir det 56 konserter med Kaizers Orchestra neste høst. Totalt 80.000 publikummere får sett dem, dersom de siste konsertene også blir utsolgt.

– Helt amazing! En måned i hver by er helt utrolig. Alle våre drømmer går visst i oppfyllelse. Jeg gleder meg enormt til å spille disse låtene, med de gode kompisene foran dette publikumet! sier vokalist Janove Ottesen i en kommentar.

Kaizers Orchestra har tidligere sagt at det de liker minst med turneer er all reisingen. Derfor tar de kun for seg fire norske byer når turneen starter i september neste år; Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim.

I et VG-intervju tidligere i uken ga Janove Ottesen og Geir Zahl klart uttrykk for at de ikke kom sammen igjen for å mimre, selv om Kaizers-katalogen selvfølgelig også blir sentral på turnérunden.

– Skal Kaizers komme tilbake, går vi all in. Da er det altoppslukende, da kan man ikke ha andre ting parallelt. Vi skal gjøre det skikkelig, bruke masse tid på det, ta ut potensialet og utvikle oss. Bli bedre. Vi må ha ambisjoner. Vi kommer ikke tilbake for å mimre. Hvis vi var verdens beste liveband sist vi spilte, skal vi sørge for at vi ikke er noe dårligere nå, var beskjeden fra Kaizers-sjefene.