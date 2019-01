Noel ville kalle sønnen for Sven

... som Manchester City-trener Sven-Göran Eriksson

(VG Nett) Oasis-stjernen Noel Gallagher er blitt pappa igjen, men fikk ikke lov til å oppkalle sønnen etter den svenske fotballtreneren Sven-Göran Eriksson.

Ifølge den engelske tabloidavisen The Sun skrev Noel Gallagher følgende tekstmelding til venner og familie lørdag:

- Han skal hete Donovan Rory MacDonald Gallagher, og han vil bli en legende.

Datter fra før

Det skal imidlertid ha vært et ønske fra Noel Gallagher om et helt annet navn. Som følge av at Sven-Göran Eriksson har hatt suksess som trener for Manchester City, spøkte Gallagher med at han ville gi sønnen det samme navnet.

- Da Sara MacDonald gikk gravid, kalte Noel kulen på magen for lille Sven. Han sa at han ville oppkalle ham etter fotballtreneren, men heldigvis endte han opp med Donovan, sier en venn til avisen.

Noel Gallagher har en sju år gammel datter fra før. Hun heter Anais og er et resultat av ekteskapet med Meg Mathews.

Oasis har signert en ny avtale med Universal Music Group og jobber for tiden i studio for å fullføre det nye albumet. I oktober lanseres det en DVD med bandet.

Det er ventet at albumet kommer tidlig neste år.