GLEDER SEG: Maya Mariedatter, Marte Hansen og Luna Thallinger får endelig kommet seg på Karpe-konsert – etter å ha tatt feil av datoene.

Tok feil av Karpe-dato: Ordnet seg i siste liten

Venninnegjengen hadde booket reise og hotell for Karpe-konserten – men fikk ikke med seg at datoen var flyttet. I siste liten fikk de gladbeskjeden.

Interessen for Karpes utsolgte konserter i Oslo Spektrum har vært enorm. For venninnegjengen fra Fredrikstad holdt konsertplanene på å gå i vasken.

Luna Thallinger, Marte Hansen og Maya Mariedatter hadde betalt for reise og booket hotell i Oslo for konserten lørdag – for så å i siste liten oppdage at konsertbillettene i stedet gjaldt for fredag.

– Det var skikkelig kjipt at vi ikke oppdaget at billettene var endret, sier Luna Thallinger, til VG.

Som følge av coronapandemien ble konsertene flyttet fra august 2021 til august 2022. Alle konsertbillettene ble derfor flyttet et døgn frem, altså ble billetter for lørdag 28. august 2021 flyttet til lørdag 27. august 2022.

I all hast la venninnegjengen derfor ut en forespørsel på Facebook om noen hadde billetter til den utsolgte og ettertraktede konserten.

Ettersom de kjøpte billettene fra en person på Finn.no, mottok de heller ikke e-postene om hvilken dato konserten var flyttet til – ettersom denne informasjonen sannsynligvis var sendt til selgeren på Finn.

– Vi satt i går og tenkte at det var veldig dumt at han vi kjøpte billettene av ikke har sagt noe. Men vi tar selvfølgelig full selvkritikk for at vi ikke fikk dette med oss, sier Thallinger.

Heldigvis har det ordnet seg for venninnegjengen, som har klart å skaffe seg billetter til kveldens konsert.

– Vi står faktisk i køen akkurat nå. Det var noen veldig hyggelige jenter som sendte oss en melding om at de hadde billetter. Vi gleder oss veldig, sier Thallinger.

POPULÆRT: Den første av Karpes ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum.

Lørdag avholdes den siste av totalt ti utsolgte Karpe-konserter i Oslo Spektrum.

De nye overførte billettene har blitt forskjøvet med ett døgn sammenlignet med de opprinnelige billettene fra 2021 – noe som har ført til at enkelte har tatt feil av hvilken dag konserten skulle avholdes.

Karpes management Little Big Sister har tidligere oppfordret folk om å sjekke hvilken ukedag og dato konsertbillettene gjaldt for, på Instagrams historie-funksjon.

– Dette har vi siden januar 2021 informert jevnlig om både via mediene, sosiale medier, egne infosider hos Ticketmaster – i tillegg til at alle kunder som har foretatt et billettkjøp har fått et antall e-poster om dette, skriver Karpe-manager Silje Larsen Borgan, i en mail til VG.

Borgan understreker at gamle billetter fungerer, men at man må forsikre seg om hvilken dato man har blitt flyttet til.

– Heldigvis har alle i hovedsak gått på riktig dag, det her helt tydelig. Så har vi fått med oss at noen har bommet, og det er veldig synd.