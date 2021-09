KLAR FOR TURNÉ IGJEN: Phil Collins drar på tur med bandkollegene i Genesis.

Ferdig med trommer for godt

Phil Collins er klar for avskjedsturné med legendariske Genesis. Heller ikke denne gangen får vi se han bak trommesettet.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Bandet, et av Storbritannias mestselgende gjennom tidene, er klar for gjenforening igjen, etter forrige runde i 2007. Phil Collins, bandets soleklare frontfigur selv om han satt bak trommene i storhetstiden, vil imidlertid ikke spille trommer på turneen.

Under hans forrige soloturné spilte han litt perkusjon, men overlot tromming til sønnen.

LEGENDARISK BAND: Genesis, med medlemmene Mike Rutherford, Tony Banks og Phil Collins.

Det var allerede kjent at Collins ikke vil bidra mye på trommer da Genesis annonserte turneen i mars 2020, men i et intervju med BBC heller Collins kaldt vann i blodet på dem som håpte på bittelitt tromming fra den gamle mesteren, som også må synge sittende på grunn av helseproblemer.

– Jeg skulle gjerne, men jeg klarer knapt å holde en trommestikke, sier Collins som gjerne skulle vært oppe og spilt med sønnen sin.

Genesis startet som progband, med Peter Gabriel som vokalist, men ble mer og mer poppete for hvert album etter at Phil Collins overtok midt på 70-tallet. På 80-tallet hadde bandet flere store hits som «Land of Confusion» og «Invisible touch».