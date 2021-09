RØLPEN INN I VARMEN: Stian Thorbjørnsen (t.h.), her på jobb som Staysman sammen med artisten Erik Röv.

Ny kategori i Spellemannprisen: «Festmusikk»

Spellemannstyret oppretter egen pris for «festpreget musikk». – Helt rått, synes en av kategoriens mulige kandidater, Carina Dahl.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

I forkant av påmeldingen til Spellemannprisen for 2021 forteller styret at det gjøres en rekke forandringer i kategoriene.

Endringen som antagelig vil vekke størst oppsikt er en ny kategori titulert «festmusikk».

VG får opplyst av Spellemanns PR-byrå Sesong1 at den opprettes nå, før påmeldingen starter 4. oktober.

– Vanskelig

Hva er «festmusikk»?

«Festmusikk er festpreget musikk som spenner over flere sjangre. Det er ofte innspillinger av artister og band som spiller konserter på små og store lokaler over hele landet», heter det i styrets beskrivelse.

– Det har vært vanskelig å finne navn og en felles betegnelse på denne kategorien, medgir Simen Eidsvåg, presseansvarlig for Spellemann.

– Sammen med flere aktører i miljøet har vi funnet en måte å samle dem på som vi synes er dekkende, selv om det kan være stor sjangerbredde blant de påmeldte. Det er nærmest blitt en egen kultur, fremfor en bestemt sjanger.

PRESSEANSVARLIG: Simen Eidsvåg.

De siste årene har Mads Hansen vunnet Årets Låt med «Sommerkroppen», mens Nicolay Ramms «Raske briller» og to TIX-låter har vært nominert i samme kategori.

– I mine ører er de eksemplene noe som kunne passet i festmusikk-kategorien, sier Eidsvåg.

– Veldig stas

De norske hitlistene er i 2021 tungt dominert av artistnavnet Halva Priset. Med Maria Mena på laget har Halva Priset-låten «Den fineste Chevy’n» så langt hanket inn 19 millioner Spotify-avspillinger.

Andre populære sanger med Halva Priset er «Kjerring i fra by’n», «Hæljetur» og «Oslo – takk, jeg er ferdig». Siste singel ut heter «Fylla».

HERJER HITLISTENE: Petter Bjørklund Kristiansen, her i front av Halva Priset under «Allsang på grensen» i juli.

Kreativ nøkkelperson i Halva Priset er Petter Bjørklund Kristiansen, tidligere kjent under artistnavnet Katastrofe. Han gir ut Halva Priset via selskapet han deler med en annen ambassadør for musikk i festlig lag: Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

– Det er veldig stas at festmusikken endelig blir anerkjent, men hva det har å si vet jeg ikke ennå, sier Staysman.

– Nå snakker jeg bare for meg selv, men jeg har jo ikke akkurat basert meg på spellemannpriser fra før av, så det blir artig å se hva som kommer ut av det.

Spent

Hvorvidt Staysman nå har bedre sjanser enn før til å få et Spellemann-trofé, stiller han seg edruelig til.

– Den dagen jeg drar inn en Spellemann står ikke verden til påske, sier Staysman.

– Men det er klart, er det en kategori som heter det samme som det jeg driver med til vanlig er jo sjansene litt større i hvert fall.

Staysman, som også har en hit sammen med bygderapduoen Hagle på 2021-CV’en, sier han er spent på hvordan Spellemann skal løse den nye kategorien sjangermessig.

– Innenfor festmusikk og bøgdekulturen som nå skal inkluderes i én kategori befinner det seg jo alt fra rock og country til pop, danseband og rap. De har vel en plan på hvordan det skal bli.

Sikter mot nominasjon

I en NRK-sak om «rølpeguttas gullalder» i vår ble den nå «Stjernekamp»-aktuelle Carina Dahl trukket frem som et sjeldent eksempel på en kvinnelig representant for norskspråklig musikk ofte forbundet med vorspiel, afterski og russefeiring.

Dahl jubler for den nye Spellemann-kategorien.

– Det er helt rått! Man ser jo på streamingtallene til de som har gått i bresjen for dette, at folket setter pris på den type musikk. Så jeg synes dette er kjempepositivt.

FEST-ARTIST: Carina Dahl, her under Melodi Grand Prix i 2019.

– Hvordan vurderer du dine muligheter til å få Spellemannpris med denne kategorien innført, kontra tidligere?

– Jeg stiller meg ydmyk til akkurat det spørsmålet, fordi jeg synes det er mange før meg som fortjener en Spellemann. MEN jeg skal absolutt ha som mål å bli nominert i denne kategorien, ler Dahl.

Hun synes Hagle er en bra Spellemann-kandidat, og trekker frem Staysman, Katastrofe og Vidar Villa som gode veteraner for kategorien.

Debatt og diskusjoner

Innføringen av «festmusikk» har ifølge Spellemanns presseansvarlige sammenheng med et ønske om at prisen skal speile musikkbransjen slik den faktisk er.

– Musikk i denne kategorien har vokst enormt i popularitet, både på strømmetjenestene og på konsertscenene. Vi har over tid hatt dialog med sentrale aktører innen festmusikk om å opprette en kategori, sier Simen Eidsvåg.

– Hvilke artister kan ha falt utenfor Spellemann de siste årene som følge av at denne kategorien ikke har vært der?

– Det er alltid debatt og diskusjoner om hvem som blir, og ikke blir, nominerte og vinnere. Det vil det helt sikkert fortsatt bli uansett hvordan kategoriene ser ut. Og Spellemann har alltid hatt kategorier hvor artister i alle sjangre kan melde seg på.

De øvrige endringene

En av disse er den andre nye kategorien for Spellemann 2021: «Årets utgivelse». Denne kommer i kjølvannet av at kategorien «årets album» forsvant etter Karpes seier i kategorien for 2019, og omfatter albumutgivelser og spillelister.

«Det er enten låter utgitt i tradisjonell albumform eller låter utgitt over en tidsperiode som er konseptuelt samlet i en utgivelse», heter det i styrets beskrivelse.

VANT: Karpe dro i land «årets album»-prisen for 2019. Fra venstre: Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid.

Videre endrer kategorien «Viser» navn til «Viser og visepop», for å favne bredere.

«Indie/alternativ» omdøpes til «Alternativ pop/rock», og sikter mot pop og rock som er bevisst mindre kommersielt orientert.

«Folkemusikk og tradisjonsmusikk» blir fra nå av «Tradisjonsmusikk», rettet mot musikk basert på norsk folkemusikk, samisk musikk og tradisjonsmusikk fra andre land, gjerne kombinert med moderne elementer.