Mektig av Rotan – vi anmeldte «Stjernekamp» låt for låt

Alexandra Rotan imponerte både VGs anmelder og leserne lørdag. Nå venter vi på resultatet av avstemningen i «Stjernekamp».

De to finaleplassene i «Stjernekamp» skal deles ut – og det innebærer at enten Alexandra Rotan, Carina Dahl eller Bjørn Tomren må si takk for seg lørdag.

VGs anmelder lot seg først og fremst imponere av Alexandra Rotan.

«Hennes mektige versjon av denne låten burde sendt henne rett til finalen – stemmekontrollen, innlevelsen, energien og lekenheten hennes røsker sangen ut av klisjeen og opp mot himmelen», skriver anmelder Marius Asp etter Rotans versjon av «New York, New York».

Hun fikk terningkast 5 av Asp. Leserne er enda mer begeistret og gir henne 6.

Tomren fikk 4 for både «You Make Me Feel So Young» og «Moon River», mens Carina Dahl ikke kom høyere – eller lavere – enn 3 for «I Get a Kick Out of You» og «This Is Me».

Nå venter vi på det som teller mest – nemlig resultatet av NRK-seernes avstemning.

TRE SKAL BLI TO: Alexandra Rotan, Bjørn Tomren og Carina Dahl kjemper om de to finaleplassene.

Lørdagens sjangere var storband og musikal.

